СБУ получила разрешение на задержание нардепа Козака

20 мая по ходатайству следователя Службы безопасности Украины, согласованного генеральным прокурором Украины, Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака.

Как сообщает пресс-центр СБУ, ранее следователи спецслужбы объявили его в розыск.

Это произошло после того, как 11 мая народному депутату Виктору Медведчуку и его коллеге по фракции ОПЗЖ в Раде Тарасу Козаку Офис генпрокурора дистанционно отправил сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым.

Речь идет о передаче под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе через ООО "Новые проекты", аффилированное с Медведчуком и имевшее с 2012 года спецразрешение на пользование недрами. Переоформление участка, по данным следствия, происходило при участии Козака.

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В то же время, по данным СБУ, сам Козак сбежал в Россию.

СБУ имеет аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором.

Сейчас продолжается досудебное следствие.

13 мая Печерский районный суд Киева отказался избирать депутату Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей, на которой настаивала сторона обвинения.

В то же время, суд решил отправить его под домашний арест до 9 июля включительно.