Политика 30 минут назад

СБУ получила разрешение на задержание нардепа Козака

Ранее СБУ объявила соратника Медведчука в розыск

Тарас Козак. Фото: ОПЗЖ Тарас Козак. Фото: ОПЗЖ
Тарас Козак. Фото: ОПЗЖ

20 мая по ходатайству следователя Службы безопасности Украины, согласованного генеральным прокурором Украины, Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака.

Как сообщает пресс-центр СБУ, ранее следователи спецслужбы объявили его в розыск.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Это произошло после того, как 11 мая народному депутату Виктору Медведчуку и его коллеге по фракции ОПЗЖ в Раде Тарасу Козаку Офис генпрокурора дистанционно отправил сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым.

Речь идет о передаче под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе через ООО "Новые проекты", аффилированное с Медведчуком и имевшее с 2012 года спецразрешение на пользование недрами. Переоформление участка, по данным следствия, происходило при участии Козака.

Читайте также:
Апелляционный суд определился с датой рассмотрения жалоб на домашний арест Медведчука

В то же время, по данным СБУ, сам Козак сбежал в Россию.

СБУ имеет аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором.

Сейчас продолжается досудебное следствие.

13 мая Печерский районный суд Киева отказался избирать депутату Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей, на которой настаивала сторона обвинения.

В то же время, суд решил отправить его под домашний арест до 9 июля включительно.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

СБУ поймала на взятке чиновника Госпогранслужбы, помогавшего завозить "евробляхи" (ВИДЕО)
СБУ поймала на взятке чиновника Госпогранслужбы, помогавшего завозить "евробляхи" (ВИДЕО)
"Нахожусь в Израиле и не скрываюсь от следствия" — экс-глава правления ПриватБанка Дубилет
"Нахожусь в Израиле и не скрываюсь от следствия" — экс-глава правления ПриватБанка Дубилет
Инспекцию по подготовке моряков обыскивают по делу о госизмене
Инспекцию по подготовке моряков обыскивают по делу о госизмене
Загрузка...
Новое видео
Как удерживать и вести к успеху мультинациональную команду? Опыт холдинга TECHIIA — Виктория Дзыба

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Экономика Украины ежегодно теряет из-за инсульта около 100 млрд грн — эксперты

  3. "Укрпочта" отключает в своих отделениях все банковские терминалы

  4. Зеленский дал пресс-конференцию по итогам двух лет президентства. Главные тезисы

  5. HR marathon Перезагрузка: как COVID-19 и искусственный интеллект изменят рабочие места

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...