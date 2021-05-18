Апелляционный суд определился с датой рассмотрения жалоб на домашний арест Медведчука

Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобы, поданные на решение Печерского районного суда Киева от 13 мая о домашнем аресте депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, в пятницу, 21 мая.

Как говорится в сообщении суда, заседание должно будет пройти в зале №201 и начаться в 12:00.

"В соответствии с требованиями УПК Украины автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик Валерий Лашевич, судьи Татьяна Росик и Николай Ященко", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник Офис генерального прокурора обжаловал данное решение, настаивая на применении к Медведчуку меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн.

При этом защита нардепа также подала апелляцию на это решение, заявляя о его незаконности. Как отметил на своей странице в Facebook, отреагировав на назначение даты рассмотрения апелляции соратник Медведчука и бывший замгенпрокурора Ренат Кузьмин, новый "процесс обещает быть очень напряженным и не менее интересным, чем предыдущий".

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Напомним, что 11 мая Медведчуку и его коллеге по фракции ОПЗЖ в Раде Тарасу Козаку ОГП дистанционно отправил сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым.

Сторона Медведчука при рассмотрении вопроса в суде настаивала, что на тот момент он не успел получить никаких официальных документов по почте, потому не имел никакого процессуального статуса в деле и к нему не могла быть применена никакая мера пресечения. При этом фактически Медведчук все же ознакомился с текстом подозрения себе, явившись в ОГП лично 12 мая.

Речь в нем, в частности, идет о передаче под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе через ООО "Новые проекты", аффилированное с Медведчуком; о якобы передаче в августе 2020 года Медведчуком Козаку, находившемуся в РФ, секретных данных о расположении некоего подразделения Вооруженных сил Украины, а также о создании организации "Проминь", которая должна была поддерживать украинских заробитчан в России и которую следствие рассматривает как вероятный инструмент влияния РФ на внутреннюю политику Украины.