Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука

Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского районного суда Киева от 13 мая о домашнем аресте депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ОГП.

"Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн", — сообщили в пресс-службе.

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Напомним при этом, что и сторона защиты Медведчука также подала апелляцию на это решение, заявляя о его незаконности.

11 мая Медведчуку и его коллеге по фракции ОПЗЖ в Раде Тарасу Козаку ОГП дистанционно отправил сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым.

Сторона Медведчука настаивает, что на момент рассмотрения меры пресечения в суде он не успел получить никаких официальных документов по почте, потому не имел никакого процессуального статуса в деле и к нему не могла быть применена никакая мера пресечения. При этом фактически Медведчук все же ознакомился с текстом подозрения ему, явившись в ОГП лично 12 мая.

Речь, в частности, идет о передаче под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе через ООО "Новые проекты", аффилированное с Медведчуком; о якобы передаче в августе 2020 года Медведчуком Козаку, находившемуся в РФ, секретных данных о расположении некоего подразделения Вооруженных сил Украины, а также о создании организации "Проминь", которая должна была поддерживать украинских заробитчан в России.