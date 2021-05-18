Защита Медведчука пытается оспорить решение суда о его домашнем аресте

Защита депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука подала апелляцию на определение Печерского районного суда Киева о его домашнем аресте.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook сообщил коллега Медведчука по фракции, бывший первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин.

"Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время. О доводах и аргументах защиты сделаю отдельный пост", — анонсировал он.

Напомним, что Медведчуку и его коллеге по фракции ОПЗЖ в Раде Тарасу Козаку 11 мая были отправлены сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым.

Речь, в частности, идет о передаче под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе через ООО "Новые проекты", аффилированное с Медведчуком и имевшее с 2012 года спецразрешение на пользование недрами. Переоформление участка, по данным следствия, происходило при участии Козака. В то же время, по данным СБУ, сам Козак сбежал в РФ.

Еще одним эпизодом называется якобы передача в августе 2020 года Медведчуком Козаку, который тогда находился на территории РФ, секретных данных о расположении некоего подразделения Вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке.

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Третьим эпизодом была указана причастность подозреваемых к созданию организации "Проминь", целью которой заявлена поддержка украинцев, которые едут работать и учиться в Россию. Правоохранители же рассматривают это как создание инфраструктуры влияния на внутреннюю политику Украины в пользу России, в частности, через распространение с помощью таких мигрантов российской пропаганды или информации в выгодном РФ контексте.