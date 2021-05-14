Россия отреагирует на зачистку политического поля в Украине — Путин

Россия должна будет реагировать на зачистку политического поля в Украине, на которую не реагируют страны Запада. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с другими представителями высшего руководства РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля... Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", — сказал он.

Путин дал понять, что считает свидетельствами такой политики в Украине закрытие телеканалов "112 Украина", ZIK и Newsone и преследование депутата Верховной Рады и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

"Закрываются общенациональные СМИ — и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать, поддерживают решения подобного рода... Представителям оппозиции вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере... То есть решения явно политические и избирательные", — отметил он.

По мнению Путина, это направлено только на одно — зачистку политического поля в стране от сил, которые выступают за "мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией".

"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", — посетовал российский лидер.

При этом он заявил, что ведение бизнеса с Россией и с аннексированным ею Крымом, что ныне ставится в вину оппозиционным силам в Украине, на самом деле активно практикуют и представители высшего руководства Украины.

Напомним, что Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку, против которых власти Украины ранее ввели санкции, 11 мая были отправлены сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым, которое касается трех различных эпизодов.

По данным Службы безопасности Украины, Козак сбежал в Россию, а вот решившего остаться в Украине Медведчука суд 13 мая решил отправить под домашний арест. При этом гособвинение просило отправить его в СИЗО с возможностью выхода под залог в 300 млн грн.