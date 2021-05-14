Атака Зеленского на Медведчука: какова роль США в этой истории и как отреагирует Россия?

Примечательно, что этот медийный резонанс в большей мере возник в украинских СМИ, тогда как международные информационные новостные агентства освещали новость довольно слабо. Этому есть свое разумное объяснение: на этой неделе мир больше был озадачен тем, перерастут ли столкновения в Иерусалиме и ряде других городов Израиля в гражданскую войну, а ракетные обстрелы между Израилем и Палестиной в пылающую фазу нового арабо-израильского конфликта, способного стать катализатором новой войны регионального масштаба.

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Международным медиа было не до Медведчука. Кроме, пожалуй, американских и российских. К тому же, история с данным судебным разбирательством только началась, и о ее потенциальной траектории развития говорить несколько преждевременно.

Тем не менее, некоторые аспекты этой истории уже можно проанализировать на предмет потенциального репутационного выигрыша или проигрыша ее основных участников и заинтересованных сторон, а также возможных последствий для международных отношений Украины.

Краткосрочный эффект такого шага команды Владимира Зеленского, бесспорно, позитивен для президента Украины, как внутри, так и за пределами страны по западному вектору. Медведчук прочно ассоциируется в менталитете многих украинцев как глашатай интересов Кремля в Украине. Не в последнюю очередь, благодаря его близким, почти родственным, связям с самим президентом РФ Владимиром Путиным, крестным отцом дочери Медведчука Дарьи. Западные аналитики, описывая политическую фигуру Медведчука, напрямую называют его "агентом" или "ключевым союзником" Кремля в Украине.

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Намерения команды Зеленского призвать Медведчука к ответу за его действия, разрушительные (по мнению ГПУ, СБУ и СНБОУ) для украинской государственности, уже встретили одобрение значительной части украинского общества и наших западных партнеров. Вероятно, команда политтехнологов президента Украины предвещает Владимиру Зеленскому позитивную динамику его персональных рейтингов как следствие этого шага, что действительно может иметь место в качестве мгновенной реакции на произошедшие события.

Для Запада это решение Генеральной прокуратуры Украины — устранение когнитивного диссонанса от амбивалентности действий украинских властей, начиная с 2014 года. Ведь США уже тогда ввели против Медведчука санкции именно за подрыв национальной безопасности Украины, и все эти долгие семь лет они ожидали, что Украина должна сделать то же самое, пусть и с опозданием.

Впрочем, ключевое слово здесь — "намерения". Если мы примем за истину их искренность, а не политическую симуляцию (что тоже нельзя исключать), то вопрос осуществления этих намерений в практической плоскости остается открытым. Западное сообщество, живя в новой парадигме презумпции преступления highly likely ("очень похоже"), все же, готово допустить, что основания для обвинения Виктора Медведчука имеют место.

При этом, наши западные партнеры делают оговорку, что обвинения против оппозиционного украинского политика должны строится на качественной доказательной базе, а судебная процедура должна быть выдержана в правовом поле. Без наличия первого и второго вся история грозит превратиться в низкопробный фарс и усилит аргументы оппозиции по поводу преследования за политические убеждения.

Такие риски существуют. Первые дебаты в суде 13 мая этого года по поводу избрания меры пресечения выявили значительные пробелы процедурного порядка ведения дела прокуратурой и наличия у них убедительной доказательной базы. Это дало повод скептикам строить различные конспирологические версии о намеренном срежиссированном фарсе украинской власти, целью которого является исключительно всплеск политического рейтинга президента Украины. Для более взвешенной аудитории события в Печерском суде стали очередным доказательством низкой профессиональной квалификации команды государственных обвинителей, что успело погасить робкий лучик надежды на торжество справедливости. На этом фоне аргумент лояльных к оппозиции сил о политических преследованиях засиял новыми красками.

Если команда Зеленского не сможет поддерживать динамику первого решительного шага дальнейшими профессиональными действиями, "вау-эффект" подозрения может с легкостью обернуться на громкий "пшик" для политических рейтингов президента Украины как внутри, так и за пределами страны. Впрочем, есть основания полагать, что определенные элементы стратегичности действий команды Зеленского, все же, имели место, и они мыслили немного дальше первого шага.

Удивительным образом, открытая атака ГПУ на Виктора Медведчука последовала через неделю после отъезда госсекретаря США Блинкена из Киева. Напомню, Энтони Блинкен находился в американской президентской команде Барака Обамы в событийном 2014 году, когда США ввели санкции против Медведчука. Тот же Блинкен выступил вестником решения США о санкциях против Игоря Коломойского 5 марта 2021 года.

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Если мы можем сомневаться в профессиональной квалификации украинских обвинителей, то у США, наверняка, есть что-то интересное в файлах Медведчука и Коломойского, которыми наши американские партнеры могли щедро поделиться с нынешней украинской властью. И не только поделиться, но и заверить в абсолютной поддержке действий Владимира Зеленского и даже готовности вместе (?) разделить бремя внешнеполитических последствий. А такие последствия для Украины непременно наступят. На северо-восточном векторе.

Вследствие скрещивания мечей над головой Виктора Медведчука, и без того полуживой переговорный процесс Украины с Россией в различных квази-форматах грозит впасть в летаргический сон. Конечно, было бы большим преувеличением утверждать, что и недавнее обострение на восточных границах Украны и последующая симуляция России в переговорах есть реакцией на утеснения Медведчука украинской властью. Однако, это еще один гвоздь в гроб переговорного процесса. При ином балансе сил такой шаг Украины можно было бы считать эффектным ходом на повышение ставок и элегантным политическим шантажом. Но наши реалии, к сожалению, говорят о другом.

Во-первых, для России статус-кво в конфликте терпим. Для нее шантаж со стороны украинских властей нападками на проводников "русского мира" в Украине — как укус пчелы для медведя. Россия сейчас жестко работает по своей альтернативе, щедро обращая в российских подданных жителей ОРДЛО, которые будут гордо голосовать на выборах в российскую Государственную думу уже в сентябре этого года.

Во-вторых, мы не знаем наверняка, какова реальная ценность Виктора Медведчука для Владимира Путина. Да, кум. Да, были регулярные контакты. Но насколько Виктор Медведчук был эффективен в реализации амбиций РФ по захвату контроля над Украиной? Разные источники оценивают это по-разному. И потом, незаменимых людей не бывает. Для России имеет смысл подбирать себе менее токсичных проводников идей Кремля в Украине, и, возможно, она это уже делает.

Официальная реакция Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, на события вокруг Медведчука более чем показательна: "Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины". Конечно, можно предположить из категорий иррационального, что Путин в отношении Медведчука будет действовать по принципу "это наш сукин сын" и не оставит этот ход Зеленского без ответа. Но не сейчас. Летние месяцы обещают быть насыщенными для президента РФ более статусными вызовами. Ведь еще надо "дать сдачи" Байдену за то, что обзывался. Зеленский подождет…

Юлия Осмоловская, исполнительный директор Института безопасности Восточной Европы, специально для Delo.ua