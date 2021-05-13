Израиль усилил удары по сектору Газа, погибло уже 80 человек: что происходит в регионе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 мая утром продолжила нанесение авиаударов по объектам в секторе Газа, которые, как утверждается, составляют инфраструктуру исламистского движения ХАМАС, управляющего данным образованием.

Отметим, что накануне в ЦАХАЛ сообщили, что ХАМАС начал использовать противотанковые управляемые ракеты: одной из них был убит 21-летний пехотинец Омер Табиб, участвовавший в мероприятиях по обеспечению безопасности вокруг общины Нетив Хаасара. Сообщалось, что джип с военными был поражен ракетой, оказавшись на холме с видом на северную границу Газы. Еще один военный был серьезно ранен, а третий солдат получил ранение средней тяжести. Позже в ЦАХАЛ сообщили, что по израильской территории была выпущена вторая противотанковая ракета.

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Как передает The Times of Israel, в ответ израильская армия нанесла серию авиаударов по целям в секторе Газа, в частности в самой Газе и в городе Хан-Юнис. Заявлено, что в результате было убито несколько членов руководства бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам" (военного крыла ХАМАС), близких к их руководителю Мухаммеду Дейфу.

Так, сообщалось, что были убиты командир бригады в городе Газа Бассем Исса; глава киберподразделения ХАМАС и ответственный за повышение точности ее ракет Джамаа Тахла; руководитель исследований и специальных проектов отдела производства боеприпасов Джамал Забеда; а также главный инженер ХАМАСа в его отделе боеприпасов Хаззем Хатиб.

Сами Радван, возглавляющий отдел технической разведки ХАМАС, и Валид Смали, отвечавший за промышленное оборудование для отдела по производству оружия группировки, также были убиты в ходе предыдущих атак на объекты ХАМАС. Кроме того, по данным израильских силовиков, были убиты еще 10 боевиков из подразделения ХАМАС по производству оружия.

"Мы устранили высших командиров ХАМАС, и это только начало. Мы нанесем им удары, которые они даже не могли вообразить", — прокомментировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В ХАМАС гибель части военного руководства признали, заявив, что не запугани этим. "С гордостью, стойкостью и неповиновением бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" гордятся мученической смертью командира Бассема Иссы", — говорилось в заявлении движения.

Кроме того, израильские истребители в ходе авиаударов 12 мая уничтожили уже третье высотное здание в Газе — башню "Аль-Шурук". При этом отмечалось, что сперва здание подверглось ряду так называемых атак "стуком по крыше", в ходе которых на объект сбрасываются невзрывоопасные ракеты, дающие понять, что дальше последует его разрушение, и находящимся внутри следует эвакуироваться. В ответ на уничтожение высотки ХАМАС заявил, что выпустил по израильской территории 130 ракет.

مشهد تدمير قوات الاحتلال الصهيوني لبرج الشروق وسط مدينة #غزة.. "إسرائيل" تهدم الأبراج السكنية. #فلسطين_تقاوم pic.twitter.com/36BAFRPGrJ — Yasser (@yasserashour95) May 12, 2021

По последним данным Министерства здравоохранения Газы, в результате израильских авиаударов по анклаву с 10 мая погибли уже 83 человека, из которых 17 — дети, а еще 487 человек получили ранения.

В свою очередь, Военно-политический кабинет Израиля на заседании 12 мая одобрил дальнейшую эскалацию военных ударов в Газе, вскоре после чего армия заявила о новых ударах по стратегическим объектам в секторе, в том числе по министерству финансов Газы и штабу разведки ХАМАС.





Также ЦАХАЛ нанес удар по дому командира центрального батальона военного крыла ХАМАС Ияда Тайеба. По данным израильской армии, его дом также служил частью инфраструктуры группировки.

צה"ל תקף מבנים אסטרטגיים של ארגון הטרור חמאס וסיכל מספר פעילים בארגון.



בשעתיים האחרונות, מטוסי קרב וכלי טיס של צה"ל תקפו מבנים בעלי חשיבות אסטרטגית של ארגון הטרור חמאס. בצילום: סיכול חוליה של הכוח הימי של חמאס <<< pic.twitter.com/rgZWpZjglK — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2021

Также заявлено, что минимум два удара нанесено по месту на севере секторе Газа, из которого был совершен обстрел ПТУР, в результате которого погиб упомянутый военнослужащий Табиб.

Всего же, как заявили в Армии обороны, на утро четверга за последние два с половиной дня поразили 600 целей в Газе, в том числе более 100 за последний день.

ЦАХАЛ заявляет, что в их числе был бункер ХАМАС, вырытый под школой и в непосредственной близости от других гражданских зданий. Израильские военные обвиняют группировку в преднамеренном размещении целей в густонаселенных районах с целью использования находящихся поблизости мирных жителей в качестве живого щита.

По данным израильской армии, 12 мая из сектора Газа было запущено 180 ракет и минометных снарядов. Десятки снарядов, выпущенных в сторону населенных пунктов, были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол". Еще 40 были выпущены в среду из Газы в сторону Израиля, но, по словам военных, упали внутри сектора, не долетев до израильской территории. Всего же с начала нынешнего конфликта, по подсчетам ЦАХАЛ, из Газы было запущено около 1300 снарядов.

В частности, сообщалось о ракетных обстрелах в среду по приграничным городам Гедера, Ашдод и Ашкелон. Кроме того, сообщалось об обстреле, произведенном по городу Димона, где находится исследовательский центр с ядерным реактором. Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" заявили, что выпустили по Димоне 15 ракет.

В Сдероте, наиболее близком к сектору Газа, ракета попала в жилой дом, в результате чего погиб 5-летний мальчик и еще пять человек получили ранения.

Кроме того, по сообщениям СМИ, в результате ракетного обстрела Ашкелона вечером в среду было ранено не менее 20 человек. По данным полиции, обстрелу подверглись не менее 14 объектов в этом городе и три объекта в Сдероте.

פגיעה ישירה בנין בעיר שדרות לפני זמן קצר ישנם נפגעים pic.twitter.com/8T0iIC8BCy — , חדשות חמות israel Hot News (@HotNews72122797) May 12, 2021

Также ракета из Газы приземлилась в пригороде Тель-Авива Петах-Тикве, вызвав сильный пожар. Пять человек отравились дымом от пожара.



