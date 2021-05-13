"Гражданская война без оружия": Израиль охватили столкновения евреев и арабов

Израиль в последние сутки охватил беспрецедентный всплеск межэтнического насилия между еврейским и арабским населением на фоне авиаударов израильских ВВС по сектору Газа в рамках очередной военной операции против движения ХАМАС, а также ракетных обстрелов израильской территории с его стороны.

Так, накануне в городе Лод был застрелен 25-летний араб. При этом очевидцы-евреи утверждают, что стрелок открыл огонь в целях самообороны во время беспорядков, устроенных арабскими жителями города.

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Как передает The Times of Israel, после массовых беспорядков полиция объявила о введении в Лоде с 12 мая комендантского часа с 20:00 до 4:00. Единственной причиной покинуть дом в эти часы будет поиск убежища из-за ракетных обстрелов, для получения медицинской помощи или из-за других неотложных потребностей.

Однако насилие в городе это не предотвратило: сообщается, что вечером накануне комендантского часа произошло, по крайней мере, нескольких инцидентов между евреями и арабами, связанных с бросанием камней и вандализмом в отношении транспорта.



Более того, по данным местных СМИ, в ходе беспорядков в Лоде произошла перестрелка, в результате которой ранения получили два человека. Один получил серьезное ранение в живот, другой был ранен в ногу. Кроме того, сообщается, что в Лоде участники беспорядков подожгли полицейскую машину.

Утром 13 мая группа арабов напала на еврея в центре Лода и, по словам его жены, принялась бросать в него камни, крича "Аллаху Акбар". Один из нападавших при этом вытащил нож и ударил его в спину. Потерпевшему удалось отбиться и убежать, он госпитализирован.

Кроме того, издание Haaretz распространило видео, как еврейские бунтовщики, вооруженные прутьями, пытаются вломиться в дом арабской семьи в Лоде. Вскоре на место происшествия прибыла полиция.



מדינה בכאוס , לוד רחוב החשמונאים جنب الجامع الكبير(המסגד הגדול ) יהודים נכנסים לבית של ערבים ותוקפים אותם המשטרה הגיעה לזירת האירוע #הארץ21 @Haaretz pic.twitter.com/UQdVJaKIUM — Yanal Jbareen | ينال جبارين | ינאל ג׳בארין (@JbareenYanal) May 12, 2021



В Акко же в среду толпа арабов забросала камнями еврея в возрасте около 30 лет, в результате чего его госпитализировали в критическом состоянии.

В свою очередь еврейские протестующие в городе провели марш, скандируя "Смерть арабам!".



Израильская железная дорога заявила, что приостанавливает курсирование поездов к северу от Акко из-за повреждения путей возле городского вокзала в ходе беспорядков вечером 12 мая.

В Бат-Яме десятки ультраправых еврейских экстремистов устроили погром в магазинах, принадлежащих арабам. Мэр Бат-Яма Цвика Брот заявил, что полиция арестовала нескольких молодчиков. По его словам, о планах радикалов было известно заранее, причем они не являются жителями этого города.



מהומות גם בבת ים: צעירים מנפצים סניף של חנות גלידה בעיר שנמצאת בבעלות ערבית@daniel_elazar pic.twitter.com/q94u6NvsZT — כאן חדשות (@kann_news) May 12, 2021

Особое обсуждение в стране вызвало видео нападения в Бат-Яме толпы ультраправых на 33-летнего арабского водителя. Толпа вытащила из автомобиля мужчину, попытавшегося скрыться после небольшой аварии, и принялась жестоко избивать. Полиции при этом рядом не было.



בת ים, הערב: זה לא ניסיון דריסה, זה פחד של הנהג מההמון הקיצוני. לינץ' בנהג ממוצא ערבי, למה? כי הוא ערבי. תוהו ובוהו. pic.twitter.com/o5Z0iLCd5n — אור רביד | Or Ravid (@OrRavid) May 12, 2021

אומייגאד. לינץ בשידור חי בכאן. בת ים. pic.twitter.com/zjl3UTWuAF — Khen Elazar (@KhenElazar) May 12, 2021

Также 12 мая поступали сообщения о массовых беспорядках и нападениях еврейских экстремистов на арабов в Тверии. В частности, автомобиль с арабами был забросан еврейскими жителями камнями. Отмечается, что при столкновении с участниками беспорядков пострадал и полицейский.



Сообщается, что в Хайфе евреи также забросали араба в машине камнями, после чего тот ускорил движение и наехал на одного из участников беспорядков.

Также в сети распространилось видео, как бунтовщики, предположительно арабы, ночью подожгли автомобили на стоянке дома в Хайфе, где проживают ультраортодоксальные семьи. Около 60 человек в результате отравились дымом.



הצתת המכוניות בחיפה, מתחת לבנייני החרדים בהדר הכרמל ברחוב ״אהבת ישראל״ (ר״ל). כ-60 נפגעים, רבים מהם ילדים. רובם ככולם משאיפת עשן. בנס לא הסתיים באסון כבד הרבה יותר. הכבאים השתלטו. איחוד הצלה ומד״א טיפלו ופינו לבתיה״ח בעיר. איחולי החלמה מהירה לכולם. המשטרה חוקרת. @WallaNews pic.twitter.com/DwJhDRE2Xh — יואב איתיאל מדווח כי (@yoavetiel) May 13, 2021

В свою очередь в Иерусалиме еврейская толпа напала на молодого рабочего-араба на рынке "Махане Иегуда", ранив его ножом в шею: его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Помимо этого, сообщается, что в ходе беспорядков в полностью арабском израильском городе Умм-эль-Фахм получил огнестрельное ранение полицейский: группа протестующих бросила коктейль Молотова у городского отделения полиции, и в ходе поисков нападавших правоохранителей кто-то обстрелял.

По данным полиции, в ходе массовых беспорядков в различных городах вечером 12 мая было задержано около 400 человек, а 36 полицейских во время этих событий были ранены.

Среди них шесть человек подозреваются в причастности к упомянутому нападению на араба в Бат-Яме, которое шокировало даже израильское руководство. Также арестованы два человека в Лоде, подозреваемых в стрельбе по полиции. С осуждением всплеска насилия между арабами и евреями по всей стране выступил министр общественной безопасности Амир Охана.

Полиция Северного округа Израиля сообщила о задержании в ночь на четверг еще 82 человек. Всего в регионе задержаны 232 человека. Отмечается, что среди них есть и 13-14-летние подростки. Задержанные подозреваются в массовых беспорядках, поджогах и бросании камней. При этом из общего числа задержанных суды согласились продлить срок содержания под стражей лишь половине — 116 подозреваемым.

В заявлении говорится о двух основных очагах на севере страны в среду вечером — беспорядках и уничтожении арабских заведений еврейскими погромщиками в Тверии, а также беспорядках и уничтожении собственности в арабском городе Кафр-Канна.

Кроме того, в полиции сообщали об аресте 36 подозреваемых, устроивших беспорядки 12 мая и в ночь на четверг в поселениях Джиср-эль-Зарка, Вади Ара и еврейском городе Хадера. Отмечается, что задержанные бросали камни, стреляли фейерверками, поджигали мусорные контейнеры и покрышки, а также нападали на сотрудников полиции в ходе жестоких столкновений.

На жесткие беспорядки, происходящие по всей стране, отреагировал и министр обороны Бени Ганц, заявив, что "внутренние разногласия не менее опасны, чем ракеты ХАМАСа".

"Мы не должны выиграть битву в Газе и проиграть битву дома. Сегодняшние суровые картины из городов и с улиц — это израильтяне, раздирающие друг друга. Шокирующее насилие в Бат-Яме, Акко, Лоде и других городах разбивает нам всем сердца", — подчеркнул он.

Президент страны Реувен Ривлин при этом призвал все стороны прекратить насилие, заявив, что происходящее уже напоминает гражданскую войну.

"Я обращаюсь и прошу всех местных лидеров, религиозных лидеров, граждан, родителей. Сделайте все возможное, чтобы остановить это ужасное явление, происходящее на наших глазах. Мы имеем дело с гражданской войной между нами без всякой причины. Пожалуйста, прекратите это безумие", — призвал глава государства.

В свою очередь премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении заявил, что насилие между арабами и евреями в последние дни выглядит "невыносимо".

"Мы видели, как арабские мятежники поджигали синагоги, поджигали автомобили, нападали на полицию, нападали на мирных, ни в чем не повинных граждан. Мы не можем это принять. Это анархия. Ничто не может оправдать нападение арабской толпы на евреев, и ничто не может оправдать нападение еврейской толпы на арабов", — подчеркнул он.

Нетаньяху пообещал восстановить общественный порядок во всех израильских городах, добавив, что предоставит полиции больше полномочий и ресурсов для обеспечения соблюдения закона.

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"Меня не волнует, кипит ли ваша кровь. Это не имеет значения. Вы не можете взять закон в свои руки. Вы не можете подойти к гражданскому арабу и попытаться его линчевать, точно так же, как мы не можем видеть, как арабские граждане поступают так с гражданами-евреями", — заявил он.

Премьер также заявил, что есть возможность направления вооруженных сил в города в той мере, в какой это разрешено законом, но в случае необходимости будут проведены и дополнительные законодательные изменения.