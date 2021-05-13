МАУ отменили ряд рейсов в Тель-Авив из-за обстрелов Израиля ХАМАСом

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила четыре авиарейса в/из Тель-Авива 13 мая в связи с ракетными обстрелами Израиля членами исламистского движения ХАМАС.

Об этом сообщает пресс-служба украинского авиаперевозчика.

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"В соответствии с NOTAM, выданным авиационными властями Израиля, а также с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейсы МАУ, следующие в/из TLV: PS778 / PS775 / PS776 / PS777, 13 мая отменены", — говорится в сообщении.

Также рейс PS 778 TLV — KBP 14 мая перенесен на 8:40 с прибытием в Киев в 11:50 по местному времени, при условии снятия ограничений в аэропорту.

При этом пассажиров просят внимательно следить за обновлением информации на сайте авиакомпании, а также на сайтах аэропортов "Борисполь" и "Бен Гурион".

В то же время в случае появления новой информации пассажиров обещают проинформировать путем направления информации на электронную почту, которую они указали при бронировании или покупке билета.

"Безопасность пассажиров и экипажей является первым приоритетом авиакомпании МАУ. Поэтому решение об осуществлении рейсов будет пересматриваться каждые 24 часа с учетом наличия или отсутствия ограничений для осуществления полетов в аэропорт ТLV", — заявил авиаперевозчик.

Что касается билетов по фактически отмененным рейсам, то возможны следующие действия:

- изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа и разницы в тарифах в оригинальном классе в течение срока действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом;

- обмен билета на промокод с дополнительным бонусом 25% на сайте МАУ;

- возврат денег.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 13 мая утром продолжила нанесение авиаударов по объектам в секторе Газа, которые, как утверждается, составляют инфраструктуру исламистского движения ХАМАС, управляющего данным образованием.