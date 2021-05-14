В России вступились за Медведчука: "Киев устроил охоту на ведьм по дурацкому поводу"

Украина ввела против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука санкции, абсолютно незаконные с точки зрения международного права, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Об этом говорится в его заявлении на сайте правящей в РФ партии.

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В частности, он глубоко убежден, что обвинения против Медведчука и Тараса Козака "не имеют под собой ни малейших оснований".

"Но если есть настойчивое, вызванное маниакальным стремлением правящего режима сохраниться у власти, то придумать очередной дурацкий повод всегда можно. Благо, есть неплохой опыт подготовки стендап-номеров. На этот раз Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака "заподозрили", ни много ни мало, в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму и поместили под домашний арест. Бессмысленно напоминать украинским властям и их западным хозяевам про то, что Крым, согласно законному волеизъявлению его жителей, не является частью Украины. Но именно этот выбор крымчан делает абсурдной саму формулировку обвинения — "хищение национальных ресурсов". Впрочем, официальному Киеву меньше всего дела до Крыма, который приплетен сюда формально", — заявил Медведев.

Он уверен, что смысл "настойчивого и все более ожесточенного преследования" Медведчука — это попытка окончательно уничтожить политика, который не боится жестко критиковать действующую власть и последовательно выступает за восстановление отношений между Украиной и Россией, испугать его и вытолкнуть из родной страны.

"Конечно, такие политики неугодны Украине. Конечно, еще меньше они угодны Западу, который везде и во всем поддерживает антироссийскую политику и своим коллективным молчанием дружно потакает этой расправе, заодно игнорируя издевательство над законом и справедливостью", — отметил глава "Единой России".

Также Медведев выразил поддержку партии "ОПЗЖ".

"Угрозы двум политикам реальными сроками за мифические преступления не смогут поправить рейтинги действующих должностных лиц. Скорее, наоборот, приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят ее политическое слабоумие. Президенту Зеленскому и его друзьям следует заниматься решением внутренних и внешних проблем, которых в Украине море. А не устраивать охоту на ведьм, которая, с учетом мнения большого количества украинских граждан, поддерживающих Медведчука и его партию, обречена на провал. Особенно, если хочется остаться в народной памяти не только актером комедийного сериала", — заключил экс-президент РФ.

Напомним, лидеру партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку и депутату Верховной Рады от "ОПЗЖ" Тарасу Козаку в Украине предъявлены обвинения в госизмене.

Как сообщалось, 13 мая суд в Киеве избрал для Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее, до суда, было гораздо более сдержанное высказывание пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова о расследовании дела против Медведчука в Украине.

В частности, в Кремле заявили, что считают ситуацию вокруг Медведчука внутренним делом Украины и оказывать ему какую-либо помощь вряд ли будут, да и политик за ней пока не обращался.