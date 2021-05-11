"Месть и расправа полицейского государства": В ОПЗЖ отреагировали на подозрение Медведчуку

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" считает обыски, проведенные 11 мая дома у главы ее политсовета Виктора Медведчука и у члена политсовета Тараса Козака, объявление им подозрений, а также обыск в офисе политсилы "местью и расправой" над ней. Об этом говорится в заявлении партии.

"Несмотря на беспрецедентное давление и угрозы, использование административного ресурса и нападения национал-радикалов, пользующихся полной поддержкой власти Зеленского, партия продолжает активную политическую деятельность. 9 мая ОПЗЖ провела массовые акции по всей Украине, активное участие в которых принял и Виктор Медведчук, продемонстрировав, что он, как и другие члены партии, будет отстаивать свои идеи, беречь память о победе в ВОВ", — отмечается в нем.

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По мнению политсилы, власти убедились, что она будет отстаивать эти принципы "так же принципиально и последовательно, как требовала снижения космических тарифов на жилищно-коммунальные услуги и прекращения тарифного геноцида", применения предложенного Медведчуком механизма противодействия Covid-19, установления мира на Донбассе и выполнения Минских соглашений.

"9 мая власть убедилась, что идеи ОПЗЖ разделяет и поддерживает подавляющая часть нашего общества, для которой является священным подвиг братских народов, остановивших фашизм, сегодня поднимающий голову в Украине. Уже через день после этого власть ответила политическими репрессиями против Медведчука. Не сумев доказать обоснованность последовавших до этого репрессий, принявших вид санкций, карательная машина полицейского государства пошла на новое беззаконие ‒ заявила об выдвижении подозрений Медведчуку и Козаку", — заявили в ОПЗЖ.

В партии называют последние события циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который "своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти".

"В этих условиях партия оставляет за собой право обратиться к украинскому народу для того, чтобы принять все необходимые меры и ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих", — добавили в политсиле.

Напомним, что 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций к Козаку и трем его телеканалам — NewsOne, ZIK и "112 Украина", которые в тот же вечер были отключены от телевещания. Козак и все соответствующие юрлица обжаловали это решение в Верховном суде.

Запрет трех телеканалов поддержали США, а после разъяснительной беседы Зеленского с послами стран "Большой семерки" публичную поддержку такому шагу выразили, в частности, Великобритания и Канада.

После этих санкций 19 февраля последовали и санкции против соратника Козака Медведчука, его жены Оксаны Марченко, жены Козака Натальи Лавренюк и ряда бизнес-активов, которые с ними связывали. Все эти санкции также были обжалованы в Верховном суде, однако решения суд пока не принял ни по одному из жалобщиков. Отдельно было принято решение о национализации трубопровода компании "ПрикарпатЗападтранс", по которому в Украину поставлялось из России дизельное топливо: эту структуру также связывали с Медведчуком.

Отметим также, что в начале марта Медведчук выражал готовность к своему возможному аресту и заявлял, что не собирается продолжать политическую деятельность из-за рубежа, а будет продолжать делать это в Украине.