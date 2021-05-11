Политика 30 минут назад

Официально: СБУ проводит обыски в доме Медведчука

Детали спецоперации и основания для проведения обысков в ведомстве пока не разглашают

Виктор Медведчук. Фото: Facebook/ОПЗЖ Виктор Медведчук. Фото: Facebook/ОПЗЖ
Виктор Медведчук. Фото: Facebook/ОПЗЖ

Служба безопасности Украины и другие правоохранительные ведомства проводят обыски в доме народного депутата от "Оппозиционной платформы — За життя" Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве.

Информацию, обнародованную ранее в СМИ, Delo.ua подтвердили в пресс-службе СБУ.

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"Обыски происходят, но комментарии по этому поводу будут предоставлены позже, — сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко. — Сейчас я ограничен следственными действиями для того, чтобы не навредить спецоперации".

По его словам, у СБУ есть юридические основания для проведения этих обысков, однако о чем именно идет речь, спикер ведомства тоже не уточнил.

Отметим, что, по информации издания ZN.UA, в доме, в котором происходят обыски, политик с семьей живет временно, пока в основном их доме в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.

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Ранее СМИ обнародовали записи, из которых следует, что в 2014 году Медведчук и экс-советник президента Российской Федерации Владислав Сурков обсуждали план действий относительно работы Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Напомним, что в начале февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака — соратника Виктора Медведчука. В рамках этого решения были заблокированы три телеканала Козака — NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Позже Зеленский ввел санкции непосредственно против Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

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