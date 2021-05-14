Высшее руководство Украины активно ведет бизнес в России и Крыму — Путин

Представители высшего политического руководства Украины на протяжении уже многих лет активно занимаются бизнесом в России и аннексированном ею Крыму, однако за экономические взаимоотношения с РФ в Украине преследуют лишь представителей оппозиции.

Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с другими представителями высшего руководства страны, комментируя действия украинских властей по отношению к депутату Верховной Рады и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку.

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"По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже — и ничего, это считается нормой", — сказал он.

По словам Путина, в Украине, в частности, под такими предлогами сейчас происходит зачистка политического поля от оппозиции, на что страны Запада никак не реагируют, "если не сказать, что поддерживают решения подобного рода".

"Товарооборот у нас за год составил 9,9 млрд долларов. Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности?" — задался вопросом российский президент.

При этом он заявил, что на происходящее сейчас в Украине с силами, выступающими, по его словам, за мирное разрешение конфликта на Донбассе и добрососедские отношения с РФ, сама Россия должна будет как-то отреагировать.

Напомним, что Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку, против которых власти Украины ранее ввели санкции, 11 мая были отправлены сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым, которое касается трех различных эпизодов.

По данным Службы безопасности Украины, Козак сбежал в Россию, а вот решившего остаться в Украине Медведчука суд 13 мая решил отправить под домашний арест. При этом гособвинение просило отправить его в СИЗО с возможностью выхода под залог в 300 млн грн.