Козак сбежал в Россию — СБУ

Подозреваемый в государственной измене депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Тарас Козак в настоящее время, по всей вероятности, находится в России и не планирует возвращаться в Украину. Об этом заявил на брифинге глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"На сегодняшний день, если речь идет о господине Козаке, он находится, по нашей информации, в Российской Федерации. Временно, возможно, от них отъехал с территории РФ на отдых, но не планирует, к сожалению, возвращаться в Украину. Что касается Виктора Медведчука, то сегодня устанавливается его местонахождение, но, по нашей информации, он находится в Украине, поскольку въехал на территорию Украины, мне кажется, 8 мая сего года и пока из Украины не выезжал", — сказал он.

Как заявила на брифинге генпрокурор Ирина Венедиктова, 11 мая Медведчуку и Козаку были отправлены подозрения в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым.

По словам Баканова, подозрение Медведчуку было направлено по последнему известному адресу его проживания и по месту работы, а именно в Верховную Раду.

Ранее СБУ провела обыски в доме Медведчука. В ОПЗЖ при этом заявили и об обысках у Козака и в офисе партии, назвав происходящее политической расправой.

Напомним, что 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций к Козаку и трем его телеканалам — NewsOne, ZIK и "112 Украина", которые в тот же вечер были отключены от телевещания. Козак и все соответствующие юрлица обжаловали это решение в Верховном суде.

После этих санкций 19 февраля последовали и санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко, жены Козака Натальи Лавренюк и ряда бизнес-активов, которые с ними связывали. Все эти санкции также были обжалованы в Верховном суде, однако решения суд пока не принял ни по одному из жалобщиков. Отдельно было принято решение о национализации трубопровода компании "ПрикарпатЗападтранс", по которому в Украину поставлялось из России дизельное топливо: эту структуру также связывали с Медведчуком.

Отметим также, что в начале марта Медведчук выражал готовность к своему возможному аресту и заявлял, что не собирается продолжать политическую деятельность из-за рубежа, а будет продолжать вести ее в Украине.