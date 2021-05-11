Три эпизода: в ГПУ рассказали, в чем именно подозревают Медведчука и Козака

Генеральная прокуратура Украины вручила подозрение народным депутатам от "Оппозиционной платформы — За життя" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку по трем эпизодам.

Об этом на совместном брифинге с главой СБУ Иваном Бакановым заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова

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"Сегодня (11 мая 2021 — Delo.ua), по результатам довольно объемной и кропотливой работы, проведенной нами совместно с коллегами из правоохранительных органов Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было сообщено о подозрении в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым, то есть о совершении правонарушений, предусмотренных ст. 111 и ст. 348 УК Украины", — сказала Венедиктова.

Первый эпизод касается подозрения в разграблении национальных ресурсов в аннексированном Крыму. Как отметила Венедиктова, по словам специалистов, в Крыму находятся природные ресурсы на сумму почти 2 триллиона грн, и их потеря — это большие убытки для Украины.

Ресурсы одного из месторождений — Глибокого, — по словам Венедиктовой, в денежном эквиваленте составляют более 38 млрд грн. Как установила ГПУ, в 2015 году через компанию, аффилированную с Медведчуком, вся материальная и документальная база этого месторождения была передана РФ.

"Медведчук, как организатор всей этой противоправной деятельности, имея стойкие связи с высшим руководство РФ, начал, по мнению следствия подрывную деятельность против Украины, в том числе и в экономической сфере. Прекрасно понимая, что он фактически имеет эксклюзивные данные и документы относительно месторождения полезных ископаемых, на получение которых оккупанту понадобились бы годы, примерно с марта 2015 года фактически начал абсолютно незаконный процесс передачи эти данных оккупационной власти", — заявила Венедиктова.

По ее словам, к этому процессу Медведчук привлек Тараса Козака, который, по информации ГПУ, является подчиненным ему человеком, и действующего на тот момент заместителя главы правительства РФ, с которым у него были дружеские отношения.

Кроме того, как отметила Венедиктова, с 2015 по 2020 годы Медведчук, Козак и другие лица провели незаконную перерегистрацию ООО "Новые проекты Украина", через которую и осуществилась схема, в ООО "Новые проекты РФ".

В партии "Оппозиционная платформа — За життя" заявили, что обыски и выдвижение подозрений Медведчуку и Козаку "являются местью и расправой" и связали происходящее с акциями сторонников политсилы, которые состоялись в День Победы.

"9 мая "Оппозиционная платформа — За жизнь" провела массовые акции по всей Украине, активное участие в которых принял и Виктор Медведчук, продемонстрировав, что он, как и другие члены партии, будет отстаивать свои идеи, беречь память о победе в Великой Отечественной войне (Второй мировой войне — Delo.ua) и чествовать ее героев, — говорится в заявлении, — Уже через день после этого власть ответила политическими репрессиями против Виктора Медведчука. Не сумев доказать обоснованность последовавших до этого репрессий, принявших вид санкций, карательная машина полицейского государства пошла на новое беззаконие ‒ заявила об выдвижении подозрений Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку".

Напомним, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщения о подозрении народным депутатам от "Оппозиционной платформы — За життя" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и попытке разграбления национальных ресурсов в Крыму. В то же время, СБУ провела обыски в доме Медведчука.

Отметим, что в начале февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака — соратника Виктора Медведчука. В рамках этого решения были заблокированы три телеканала Козака — NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Позже Зеленский ввел санкции непосредственно против Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

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