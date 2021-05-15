Медведчука могут обменять на украинских политзаключенных Кремля — глава СНБО

В случае осуждения подозреваемого в государственной измене народного депутата от Оппозиционной платформы — За жизнь Виктора Медведчука могут обменять на незаконно осужденных в России граждан Украины.

Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, такое решение может принять только президент Украины.

"Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем", — подчеркнул глава СНБО.

Напомним, Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку 11 мая было дистанционно сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым.

Речь идет о передаче под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе через ООО "Новые проекты", аффилированное с Медведчуком и имевшее с 2012 года спецразрешение на пользование недрами.

Переоформление участка, по данным следствия, происходило при участии Козака. В то же время, по данным СБУ, сам Козак ныне сбежал в Россию.

Еще одним эпизодом в ОГП назвали якобы передачу в августе 2020 года Медведчуком Козаку, который тогда находился на территории РФ, секретных данных о расположении некоего подразделения Вооруженных сил Украины, его личном составе и боевой подготовке.

Третьим эпизодом была названа причастность подозреваемых к созданию организации "Проминь", целью которой заявлена поддержка украинцев, которые едут работать и учиться в Россию и налаживать связи с ней.

Правоохранители расценивают это как создание инфраструктуры влияния в пользу РФ через трудовых мигрантов, в частности путем сбора персональных данных украинцев и их вербовки для влияния на внутреннюю политику Украины, распространения через них российской пропаганды или информации в выгодном РФ контексте.

13 мая Печерский районный суд Киева отказался избирать Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей, на которой настаивала сторона обвинения. В то же время, суд решил отправить его под домашний арест до 9 июля включительно.