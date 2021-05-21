Апелляционный суд оставил Медведчука под домашним арестом

Киевский апелляционный суд на заседании 21 мая решил оставить без изменений решение Печерского районного суда Киева от 13 мая о домашнем аресте депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.

В удовлетворении ходатайства группы нардепов от ОПЗЖ о взятии коллеги на поруки суд, соответственно, отказал. В свою очередь прокурорам, просившим ужесточить меру пресечения, также было отказано.

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18 мая Офис генерального прокурора обжаловал упомянутое решение Печерского райсуда, настаивая на применении к Медведчуку меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. При этом защита нардепа также подала апелляцию на это решение, заявляя о его незаконности.

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Напомним, что 11 мая Медведчуку и его коллеге по фракции ОПЗЖ в Раде Тарасу Козаку ОГП дистанционно отправил сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым.

Сторона Медведчука при рассмотрении вопроса в суде настаивала, что на тот момент он не успел получить никаких официальных документов по почте, потому не имел никакого процессуального статуса в деле и к нему не могла быть применена никакая мера пресечения. При этом фактически Медведчук все же ознакомился с текстом подозрения себе, явившись в ОГП лично 12 мая.

Речь в нем, в частности, идет о передаче под российский контроль газового месторождения Глубокое на крымском черноморском шельфе через аффилированное с Медведчуком ООО "Новые проекты"; о якобы передаче в августе 2020 года Медведчуком находившемуся в РФ Козаку секретных данных о расположении некоего подразделения Вооруженных сил Украины; а также о создании организации "Проминь", которая должна была поддерживать украинских заробитчан в России и которую следствие рассматривает как вероятный инструмент влияния РФ на внутреннюю политику Украины.