Политика 20 минут назад

"Я ожидал от Меркель большего": Зеленский объяснил сближение с лидером немецких "Зеленых"

Президент отмечает, что Германия могла бы предоставить Украине много разной военной техники, но до сих пор ничего не предприняла

Владимир Зеленский и Роберт Хабек. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский и Роберт Хабек. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский и Роберт Хабек. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский благодарен сопредседателю оппозиционной немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Роберту Хабеку за его лоббирование предоставления Украине летального вооружения, чего, по словам главы государства, не делает немецкое правительство, несмотря на свои возможности.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном также его пресс-службой. При этом Зеленский выразил благодарность действующему канцлеру Германии Ангеле Меркель, собирающейся покинуть этот пост после парламентских выборов осенью 2021 года, за ее политику в отношении Украины.

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"Я хочу сказать, что Ангела Меркель много сделала для Украины. Это правда. И я ей очень благодарен как украинец. Мы хотим большего, и я от нее ожидал большего, особенно в Нормандском формате. Мы благодарны за то, что у нас есть, но я знаю, что Германия может больше. Потому что то, что они делают для нас, они делают для себя. Почему они этого не понимают — я не знаю", — заявил украинский президент.

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Он напомнил, что уже встречался с Хабеком два года назад, отметив, что хотел "показать ему, что происходит" в отношениях Украины и России.

"Я понимаю его, и я хочу, чтобы он понял меня, понял ситуацию в Украине, ситуацию с Россией и то, что мы непосредственно знаем, что россияне и Кремль — это не одно и то же, потому что многие россияне поддерживают Украину. Мы не ненавидим русских, мы не делаем этого на нашем телевидении", — заявил также Зеленский.

По словам главы государства, лидер "Зеленых" понимает, что российский газопровод "Северный поток-2" является не экономическим, а политическим оружием России, и очень мощным.

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"Я считаю, что он очень открытый, мощный человек. И то, что он сказал, он точно понимает, что у Украины нет флота и наши берега не защищены, что такое летальное оружие, что Германия не предоставила нам с начала войны никакого оружия, никакой военной помощи. А она может — у Германии есть мощные корабли, ракетные катера, патрульные катера. Есть штурмовые винтовки, радиотехника, военная техника — много всего", — подчеркнул он.

Зеленский при этом заявил, что не просил немецкого политика делать заявления о поддержке предоставления Украине летального вооружения, но выразил ему за это благодарность.

"Германия мощная в этом направлении. Германия — также одна из передовых стран в автомобилестроении. А еще в Германии есть геополитическое оружие, и это как раз вопрос о Евросоюзе. Если мы возвращаемся к [теме] НАТО — это одна из стран, имеющих решающее слово в этом направлении. И третий вопрос — "Северный поток-2", в котором у Германии также решающее слово. Потому что иногда можно сделать нечто гораздо большее, и это — в руках Германии", — заявил Зеленский.

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Отметим при этом, что по опросам "Союз 90/Зеленые" сейчас являются главным конкурентом правящего Христианско-демократического союза Германии на предстоящих в сентябре выборах. В конце апреля-начале мая ее местные социологические службы даже ставили оппозиционную партию на первое место.

24 мая Зеленский принял Хабека в Киеве, выразив ему свои надежды на "дальнейшее плодотворное сотрудничество" с "Зелеными" и обсудив вопросы европейской интеграции Украины и достройки "Северного потока-2".

Напомним также, что Зеленский инициирует включение вопроса "Северного потока-2" в повестку дня гипотетического международного нового формата переговоров по Украине с участием США и ЕС.

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