"Северным потоком-2" Россия пытается выбить амнистию для сепаратистов — Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия в ходе политических торгов вокруг достройки "Северного потока-2" пытается добиться принуждения Украины к согласию на амнистию для сепаратистов на Донбассе и проведение там местных выборов на условиях РФ. Об этом он рассказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном также его пресс-службой.

По словам президента, эта ситуация укладывается в политику пошагового повышения ставок Россией, когда предыдущие шаги попросту "забываются".

"Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Я объясню почему. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины — тогда понемногу "забывается" вопрос Крыма. Даже в Нормандском формате я поднимал этот вопрос, и все стороны говорили, что Крым не на повестке дня этих переговоров", — сказал он.

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В связи с этим, как отметил Зеленский, он и решил создать Крымскую платформу, чтобы вопрос оккупации Крыма не был забыт.

"Теперь россияне идут по одинаковому сценарию. То есть у них появляются постоянные рычаги для торгов. И Крым отдаляется все больше. В Крыму была паспортизация течение многих лет — у крымчан всегда были паспорта как украинские, так и российские. Затем была аннексия Крыма, якобы защита россиян. Дальше — Донбасс, чтобы "забыть" Крым", — отметил президент.

Он добавил, что сейчас на Донбассе также идет процесс российской паспортизации, в рамках которого уже выдано около 300 тысяч паспортов.

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"Далее, чтобы торговаться по Донбассу, чтобы "выбить" для сепаратистов амнистию, чтобы оставить за Россией контроль за результатами местных выборов и так далее, надо поднимать ставки. "Северный поток-2" на сегодня — это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", — заявил Зеленский.

Глава государства снова подчеркнул, что достройка этого газопровода представляет угрозу для энергетической безопасности Украины и Европы.

"Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в Нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону "Северного потока-2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было. А точнее — используют этот рычаг уже в вопросе Донбасса", — сказал он.

При этом Зеленский отметил, что "было бы круто", если бы совладельцами украинской газотранспортной системы стали ЕС и США.

"Потому что вопрос не в том, что никто бы нам не повредил эту трубу, не совершал против нее какие-то действия, а в том, что все защищали бы эти контракты и защищали в целом безопасность Украины и Европы", — добавил он.

Напомним, что также Зеленский инициирует включение вопроса "Северного потока-2" в повестку дня гипотетического нового формата переговоров по Украине.