Зеркаль покинула "Нафтогаз", вместо нее взяли экс-сотрудника Госдепа США

Советница председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль покинула госкомпанию после увольнения Андрея Коболева и назначения вместо него Юрия Витренко. Об этом сообщает "НВ Бизнес".

Зеркаль стала советницей Коболева в январе 2020 года, а в мае стала возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств "Нафтогаза" в спорах с российским "Газпромом" и в делах против РФ.

По ее словам, "трудовая книжка уже у нее на руках". При этом она дала понять, что эта ситуация связана с вопросом достройки Россией газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского мора, находящейся на финальной стадии.

"Текущая ситуация вокруг "Северного потока-2" крайне непроста. Многие годы "Нафтогаз" объединял всех, кто был готов отстаивать интересы Украины в этом вопросе. Это позволило получить отсрочку запуска "Северного потока-2" более чем на год и сохранило Украине почти 3 млрд долларов дохода от газотранспортной системы. Я искренне верю, что сейчас окно возможностей для Украины еще не закрыто", — прокомментировала она.

По словам Зеркаль, при объединении усилий всех международных союзников и активном включении президента Владимира Зеленского Украина может в определенной мере снизить свои потенциальные потери от запуска газопровода.

В свою очередь, как отмечает пресс-служба "Нафтогаза", кроме Зеркаль его команду покинули глава подразделения НАК по корпоративным коммуникациям Алена Осмоловская и советник главы правления Вадим Гламадзин, которые ранее сами сообщили об этом на своих страницах в Facebook.

При этом НАК сообщил о назначении двух новых функционеров, анонсировав также дальнейшее расширение команды в ближайшее время.

"Нафтогаз" усиливает управленческую команду для достижения качественных изменений во взаимодействии со стейкхолдерами, проведения настоящих и сложных реформ, а также поиска новых инструментов противодействия проекту "Северный поток-2". Именно над такими задачами будут работать в НАК Мирон Василик и Роман Супрун", — говорится в сообщении.

В частности, Василик на позиции советника главы правления будет заниматься вопросами расширения сотрудничества "Нафтогаза" с международными организациями.

Отмечается, что он закончил одну из лучших бизнес-школ мира INSEAD, долгое время был сотрудником Национального комитета Республиканской партии США, Государственного департамента и Департамента окружающей среды США. Кроме этого, Василик работал в The PBN Company, Burson-Marsteller и Gavin Anderson & Company. В 2014-2019 годах он был гендиректором компании PBN Hill+Knowlton Strategies.

В свою очередь Супрун будет исполнять обязанности руководителя по направлению взаимодействия группы "Нафтогаз" с Верховной Радой, другими органами власти и заинтересованными сторонами.

"Роман в октябре 2019 года присоединился к команде "Нафтогаза", был активно вовлечен в продвижение важных для группы законодательных инициатив. В частности, сопровождал в парламенте процесс анбандлинга и другие стратегические проекты", — говорится в сообщении.

Супруна в НАКе описывают как специалиста в сфере лоббирования и взаимодействия с органами власти с длительным опытом работы в ведущих консалтинговых компаниях и проектах. Он является выпускником Института международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко по специальности "международный бизнес".

"На счету Романа — успешные адвокационные кейсы как на стороне бизнеса и общественного сектора, так и в команде правительства в должности советника министра по связям с парламентом", — отмечают в "Нафтогазе".

Ожидается, что командное взаимодействие Василика, Супруна и других ответственных сотрудников группы "Нафтогаз" позволит обеспечить эффективное противодействие реализации проекта "Северный поток-2".

В "Нафтогазе" подчеркивают, что интенсивность сопротивления постройке газопровода "с марта месяца текущего года заметно уменьшилась". При этом новый глава НАК Юрий Витренко поблагодарил Зеркаль, Осмоловскую и Гламадзина за работу, пожелав им "реализовать свой потенциал на благо Украины".

Напомним, что президент США Джо Байден заявил, что не собирался останавливать строительство "Северного потока-2".

19 мая в Госдепе США заявили, что не будут объявлять санкции против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода. При этом глава ведомства Энтони Блинкен подчеркнул, что США "продолжат противодействовать завершению этого проекта". 21 мая США ввели санкции против четырех российских компаний и 13 судов, связанных со строительством "Северного потока-2". Верховная Рада призвала США ввести, тем не менее, санкции и против Nord Stream 2 AG.

Тем временем 16 июня ожидается встреча Байдена с президентом России Владимиром Путиным. При этом украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что хоть и считает ее необходимой, но имеет насчет нее опасения.

По его словам, нежелательным для Украины будет обсуждение вопроса условий достройки "Северного потока-2". Однако, по словам Зеленского, его опасения в первую очередь касаются не столько вопросов энергетической безопасности, сколько того, что за возможной отменой санкций будет стоять договоренность о чем-то "очень-очень серьезном".