СНБО поручил проверить основания введения США санкций против 134 украинцев

Совет национальной безопасности и обороны проведет проверку данных граждан Украины, против которых США ввели санкции, и по ее итогам в случае необходимости примет соответствующие решения. Об этом сообщил на брифинге после заседания СНБО его секретарь Алексей Данилов.

"Мы получили протокольные поручения от президента Украины выяснить, кто из граждан Украины на сегодняшний день под санкциями США, что это за граждане и на каком основании они там оказались. В США есть несколько институций, которые непосредственно вводят санкции в отношении граждан других стран, одна из них — это Министерство финансов", — отметил он.

По словам секретаря СНБО, на сегодняшний день Минфин США ввел санкции против 130 граждан Украины, и данные каждого из них Украина официально получила через посольство в Вашингтоне.

Сейчас Министерство внутренних дел Украины проверяет, когда именно граждане из списка получили гражданство Украины и на каких основаниях.

"Кроме того, есть отдельный список, где находится еще определенное количество наших граждан, а именно четыре, которые по другой институции, они от Госдепа получили санкции. Всего на сегодняшний день под санкциями США находятся 134 гражданина Украины", — уточнил Данилов.

Он сообщил, что СНБО дал поручение Службе безопасности Украины, Кабинету министров, Службе внешней разведки проверить всю соответствующую информацию по каждому из этих лиц, в том числе проверить основания применения санкций США "для принятия на заседаниях СНБО соответствующих решений в случае необходимости".

Напомним, что в сентябре 2020 года США ввели санкции против депутата Верховной Рады Андрея Деркача, обвинив его в попытках вмешательства в избирательный процесс в США.

В свою очередь 11 января 2021 года, на следующий день после вступления в должность президента Джо Байдена, США ввели санкции еще против семи граждан Украины и четырех украинских юрлиц.

В частности, в списке физлиц оказались нардеп Александр Дубинский (впоследствии исключенный из фракции "Слуга народа" в Раде и из самой партии), экс-нардеп и бизнесмен Александр Онищенко (ныне, по его заявлениям, проживающий в Узбекистане), Константин Кулик (бывший прокурор сил АТО, позже работавший в Генпрокуратуре) и группа соратников Деркача — Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.