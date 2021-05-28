США расследуют вмешательство Деркача и других украинцев в президентские выборы-2020 — СМИ

Федеральные прокуроры в Бруклине (Нью-Йорк, США) расследуют возможную организацию некоторыми украинскими официальными лицами широкомасштабного плана вмешательства в президентскую кампанию 2020 года в США, в том числе с помощью советника и адвоката тогдашнего президента Дональда Трампа, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.

Как пишет The New York Times, ранее об этом уголовном расследовании, начавшемся в последние месяцы правления Трампа, не сообщалось. При этом его фигурантом, по данным источников издания, не является Джулиани, против которого уже давно параллельно ведется расследование прокуратурой другого нью-йоркского округа Манхэттен.

Вместо этого прокуратура Бруклина вместе с Федеральным бюро расследований сосредоточены на нынешних и бывших украинских чиновниках, подозреваемых в попытке повлиять на выборы, распространяя якобы необоснованные утверждения о коррупции в отношении кандидата в президенты Джозефа Байдена по ряду каналов, включая Джулиани и самого Трампа.

Отмечается, что в фокусе внимания американских правоохранителей — депутат Верховной Рады Андрей Деркач, с которым Джулиани встречался в декабре 2019 года в Украине, когда собирал информацию для нападок на Байдена за давление на Украину, когда тот занимал должность вице-президента при Бараке Обаме; а также лоббировал принуждение Украины к проведению расследования в отношении Байдена и других критиков Трампа.

Однако эта ситуация, как известно, в итоге привела к попытке импичмента Трампу. При этом, как пишет NYT, в ходе процедуры импичмента сотрудники американской разведки предупреждали Трампа о том, что Деркач пытается использовать Джулиани для распространения дезинформации.

Сам Джулиани, заявляющий, что не получал тогда аналогичного предупреждения, продолжал ручаться за достоверность полученной информации даже после того, как Министерство финансов США еще при Трампе наложило санкции на Деркача за вмешательство в выборы и обвинило его в том, что он является российским агентом.

В апреле ФБР провело обыски в доме и офисе Джулиани с целью выяснить, лоббировал ли советник Трампа отстранение посла США в Украине Мари Йованович в интересах украинских политиков (что в США считается нарушением федерального законодательства). Сам он отрицал, что работал на каких-либо украинских политиков, заявляя, что общение с ними было частью работы в интересах Трампа.

Как отмечает NYT, остается непонятным, почему одной темой занимаются органы разных округов: прокуратуры и Бруклина, и Манхэттена, а также ФБР от комментариев отказываются.

Отмечается, что арестовать и экстрадировать в США украинских политиков, которым могут быть предъявлены обвинения, может оказаться слишком трудной задачей. Однако, скорее всего, им могут фактически закрыть возможность поездок в большинство стран мира, где они могут быть задержаны для возможной экстрадиции.

Напомним, что против Деркача США ввели санкции еще в сентябре 2020 года. В свою очередь 11 января 2021 года, на следующий день после вступления в должность президента Джо Байдена, США ввели санкции еще против семи граждан Украины и четырех украинских юрлиц.

В частности, в списке физлиц оказались нардеп Александр Дубинский (впоследствии исключенный из фракции "Слуга народа" в Раде и из партии), экс-нардеп и бизнесмен Александр Онищенко (ныне, по его заявлениям, проживающий в Узбекистане), Константин Кулик (бывший прокурор сил АТО, позже работавший в Генпрокуратуре) и группа соратников Деркача — Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

Напомним также, что именно Деркач в мае 2020 года опубликовал фрагменты телефонных разговоров с голосами украинского президента (на момент записей) Петра Порошенко, Байдена и бывшего госсекретаря США Джона Керри. В частности, на записи голос Байдена рекомендует Порошенко уволить генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося делом компании Burisma, где работал сын Байдена Хантер, в обмен на 1 млрд долларов.

В июне и сентябре были обнародованы последующие части аудиозаписей, в том числе с обсуждением внутренней политики Украины. Порошенко называл записи сфабрикованными, а целью таких публикаций — попытку "подорвать стратегическое партнерство" Украины и США.

При этом еще в январе 2018 года Байден сам публично хвастался тем, что от имени президента Барака Обамы угрожал сорвать предоставление Украине 1 млрд долларов кредитных гарантий, если Шокин не будет уволен в течение нескольких часов. В итоге "тот сукин сын", как выразился Байден, все же был уволен.

В январе защита Порошенко заявила, что в Украине открыли дела против него и Байдена по вмешательству в работу Шокина, но спустя неделю сообщила об их закрытии. Жалобу самого Шокина на закрытие дела против Байдена суд отклонил.