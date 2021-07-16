СНБО решил ввести санкции против девяти фигурантов санкций США

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 16 июля рассмотрел шесть вопросов, в частности решил ввести санкции против девяти лиц, ранее подпавших под санкции США.

Первый вопрос рассматривался в режиме секретности и касался политики в сфере защиты границы. По словам Данилова, изначально планировалось рассмотреть этот вопрос в Сумах, но из-за пятничного отчета правительства в Раде его рассмотрение было перенесено в Киев.

В то же время он подчеркнул, что предложение президента Владимира Зеленского проводить выездные заседания СНБО в других городах "остается".

Данилов рассказал, что этот вопрос вызвал "очень оживленное обсуждение" и был "крайне, крайне сложным". Решено, что через две недели СНБО еще раз его рассмотрит, заслушав уже нового министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Второй вопрос касался дополнительных мер в рамках политики в сфере гражданства, а именно инициативы включить в электронные декларации чиновников графу о наличии у них гражданства других стран или вида на жительство в них. Данилов дал понять, что такое решение было принято. Он также подчеркнул, что в случае принятия закона об олигархах тем тоже нужно будет декларировать наличие иностранного гражданства.

Третьим был вопрос стимулирования добычи полезных ископаемых, имеющих стратегическое критическое значение для экономики или обороноспособности. Было определено 137 видов сырья, которые будут под особым контролем государства, с более пристальным вниманием при выдаче лицензий.

Данилов посетовал на то, что в Украине не добывается "ни одного килограмма меди", хотя имеются компании, у которых есть лицензии на ее добычу.

Четвертым был вопрос введения санкций. По словам секретаря СНБО, отдельный список подал Кабмин (о нем докладывал премьер-министр Денис Шмыгаль), а отдельный — Служба безопасности Украины

"Часть из 25 организаций и предприятий также отправили на две недели на дополнительную отработку, часть была принята. В том числе, были приняты [санкции] по гражданам, находящимся под санкциями США", — отметил Данилов.

Он напомнил, что 18 июня было принято решение, включавшее санкции против 100 таких лиц, и оставались не под санкциями 26 человек. В нынешнюю пятницу, по словам секретаря СНБО, введены санкции против девяти из них.

По словам Данилова, ни Игоря Коломойского, ни Андрея Деркача, ни Александра Дубинского в этом списке на данное время нет.

"По остальным мы работаем. В зависимости от необходимости такое решение на следующих заседаниях СНБО будет принято", — уточнил он.

Кроме того, по словам секретаря СНБО, санкции были введены против учреждения, создавшего сайт, дублирующий сайт президента Украины.

Пятым вопросом был допуск в Украину иностранных войск для участия в военных учениях.

В рамках рассмотрения шестого вопроса аппарату СНБО, Антимонопольному комитету, СБУ и другим центральным органам власти было поручено подготовить систему мониторинга олигархов. Она должна быть представлена до открытия следующей сессии Рады, которое намечено на 7 сентября.

Кроме того, в этом же пункте повестки дня значилось рассмотрение дополнительных мер реагирования в связи с появлением в мире новых вариантов коронавируса "Дельта" и "Лямбда".

СНБО поручил Кабмину принять такие меры, но об их сути, по словам Данилова, общественность узнает от министра здравоохранения Виктора Ляшко. В то же время он отметил, что ожидается ужесточение мер в отношении стран, в отношении которых были введены ограничения по въезду в Украину. Напомним, речь идет об Индии, России, Великобритании и Португалии, вместе с которыми Данилов упомянул и Беларусь.

Секретарь совета также добавил, что, по предварительным данным исследований, сейчас уже 33% украинцев имеют иммунитет к Covid-19, а с учетом вакцинированных, таковых уже 38-40%.

Напомним, 4 июня Данилов заявил, что всего под санкциями США находятся 134 гражданина Украины, и СНБО проведет проверку обоснованности включения их в американские санкционные списки, по итогам чего примет "соответствующие решения".

В интервью изданию Forbes.ua, вышедшем спустя месяц, 6 июля, секретарь СНБО заявил, что по каждому из 134 человек под санкциями составляется отчет о причинах их попадания под эти санкции, и не исключил, что Украина "синхронизирует свои санкции с США".

В тот же день Данилов заявил, что "из 130 человек, которые получили санкции Минфина США, 127 живы и здоровы", отметив при этом, что против 100 из них украинские санкции уже введены. В то же время на вышеописанном брифинге 16 июля он "уменьшил" число живых фигурантов американских санкций уже до 126.

Отметим, что в сентябре 2020 года США ввели санкции против депутата Верховной Рады Андрея Деркача, обвинив его в попытках вмешательства в избирательный процесс в США. 11 января 2021 года, на следующий день после вступления в должность президента Джо Байдена, США ввели санкции еще против семи граждан Украины и четырех украинских юрлиц.

В частности, в списке физлиц оказались нардеп Александр Дубинский (впоследствии исключенный из фракции "Слуга народа" в Раде и из самой партии), экс-нардеп и бизнесмен Александр Онищенко (переехавший, согласно его же заявлениям, в Узбекистан), Константин Кулик (бывший прокурор сил АТО, позже работавший в Генпрокуратуре) и группа соратников Деркача — Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

Кроме того, США в начале марта ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Минюст США еще в 2020 году обвинил Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, а затем в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и ​​во всем мире. В частности, прокуратура США обвинила олигарха в использовании незаконно присвоенных денег для покупки недвижимости в штате Огайо.

В конце марта Данилов отмечал, что в распоряжение СНБО пока не поступали документы от США, на основании которых в Украине мог бы быть рассмотрен вопрос о введении национальных санкций против Коломойского, Дубинского и Деркача.