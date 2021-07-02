Политика 40 минут назад

В Украине заработали ограничения на въезд из ряда стран из-за коронавируса штамма "Дельта"

Лица, незадолго до намерения въехать в Украину посещавшие Индию, Великобританию, Россию и Португалию, подвергнутся тестированию

Фото: Госпогранслужба Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба

В Украине 2 июля вступили в силу изменения карантинных норм, принятые Кабинетом министров в конце июня для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта" с высоким уровнем заразности.

Для пересечения государственной границы иностранцам (кроме имеющих вид на жительство в Украине) и лицам без гражданства старше 12 лет, прибывших из Индии, Великобритании, России и Португалии или находившихся на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, нужно будет пройти непосредственно в пунктах пропуска экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса.

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Въехать им разрешат при негативном результате теста. В случае отказа от тестирования пограничники будут отказывать таким лицам в пересечении границы автоматически.

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Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине, возрастом более 12 лет также будут проходить такое тестирование на границе в случае недавнего пребывания в перечисленных четырех странах. В случае положительного результата они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации.

Сопровождение лиц, подлежащих обсервации, от зоны пограничного контроля санитарной зоны для их дальнейшей транспортировки к местам обсервации или в учреждения здравоохранения для их госпитализации будут обеспечивать сотрудники полиции.

Предусмотрено, что список стран, посещение которых подпадает под данное ограничение, будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Напомним также, что с 24 июня Польша ввела обязательный 10-дневный карантин для туристов из стран, не входящих в Шенгенскую зону, которые не были полностью вакцинированы от Covid-19, в число которых входит и Украина.

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