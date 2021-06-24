Общество 1 час назад

В СНБО назвали страны, откуда в Украину может попасть более опасный штамм COVID-19

На сегодняшний день "Дельту" выявили уже в 92 странах. В Украине пока зафиксировано только два случая инфицирования именно этим штаммом

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Совет национальной безопасности и обороны разработал рекомендации относительно более эффективного противодействия распространению нового штамма коронавирусной инфекции — "Дельта". Эта разновидность COVID-19 впервые была обнаружена в Индии и стремительно распространяется в других странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, штамм "Дельта" имеет высокий уровень заражения и, прогнозируемо, будет охватывать территории, где вакцинация проводится медленно. Более того, этот штамм быстрее передается и несет больше рисков госпитализации.

На сегодняшний день "Дельту" выявили уже в 92 странах. И, как сообщают в СНБО, в Украину он предположительно может попасть из Индии, Великобритании, Португалии, России, Польши, Румынии и Словакии, где сейчас он активно циркулирует. Более того, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, в Украине уже зафиксировали два случая инфицирования именно этим штаммом коронавирусной инфекции: заболели 66-летняя женщина и 16-летний ребенок, которые недавно вернулись из России.

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Во избежание дальнейшего стремительного распространения "индийского" штамма в СНБО выступают за ускорение темпов вакцинации и обеспечение ее доступности для людей из группы риска, особенно в возрасте 60+. Также в СНБО подчеркивают важность информационно-просветительской работы относительно необходимости использовать средства индивидуальной защиты и иммунопрофилактику.

Инфографика: Telegram/Коронавирус_инфо

Кроме того, по мнению СНБО, важной в таких обстоятельствах является работа над ранним выявлением инфицированных штаммом "Дельта", усилением качественного отслеживания контактных лиц и мощностей лабораторий, которые определяют разновидность инфекции.

"По мнению участников совещания (СНБО — Delo.ua), необходимым является усовершенствование отечественных протоколов лечения в соответствии с требованиями сегодняшнего дня и усиление готовности учреждений здравоохранения оказывать медицинскую помощь пациентам с диагнозом COVID-19 в случае массовой заболеваемости. Важной также является максимальная иммунизация персонала учреждений здравоохранения, которые оказывают помощь таким пациентам", — говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

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Напомним, что ранее Национальная академия наук Украины (НАНУ) выразила обеспокоенность распространением штамма коронавирусной инфекции COVID-19 под названием "Дельта" (так называемый "индийский штамм") на территории Российской Федерации.

Исследователи подчеркнули, что этот штамм является более опасным, чем предыдущие. По имеющимся данным, он в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа" (так называемый "британский штамм"), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — в реанимацию.

РАЗДЕЛ:

ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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