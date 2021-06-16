Пандемия COVID-19: ученые призывают ограничить въезд в Украину из РФ

Национальная академия наук Украины (НАНУ) обеспокоена распространением штамма коронавирусной инфекции COVID-19 под названием "Дельта" (так называемый "индийский штамм") на территории Российской Федерации.

Об этом говорится в документе "Прогноз развития эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в Украине", который обнародовала Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, сообщает пресс-служба НАНУ.

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В связи с этим ученые советуют ограничить миграцию со странами, где распространяется эта разновидность коронавируса.

Исследователи подчеркивают, что этот штамм является более опасным, чем предыдущие. По имеющимся данным, он в 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа" (так называемый "британский штамм"), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — в реанимацию.

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Больше всего ученых беспокоит то, что этот штамм сейчас распространился в России, где на него, по оценкам, приходится до четверти новых заболеваний, а в двух крупнейших российских городах — Москве и Санкт-Петербурге — наблюдается резкий рост заболеваемости.

На сегодняшний день зарегистрированная заболеваемость в Европе сейчас близка к уровню, который фиксируется в Украине, а ее рост наблюдается в данный момент в трех странах Европы — в РФ, Великобритании и Португалии, в то время как в остальных странах эпидемическая ситуация, как правило, быстро улучшается (в Испании прирост связан с особенностями ведения статистики). На низких уровнях остановилось снижение заболеваемости в Албании и Молдове.

В то же время штамм "Дельта" больше распространился именно в странах Европы с самыми высокими темпами роста заболеваемости: России, Португалии и Великобритании.

В НАНУ отмечают, что стремительный рост заболеваемости в Великобритании наблюдается, несмотря на 60% вакцинированных от всего населения. Увеличение смертности в этой стране пока не наблюдается из-за того, что заболеваемость распространяется преимущественно среди молодого, еще невакцинированного населения.

"Учитывая большие объемы миграции из РФ, можно ожидать, что новая волна распространения COVID-19 может начаться с востока Украины. Время ее наступления существенно зависит от доли штамма "Дельта" в Украине и пока неизвестно. При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени", — заявляют в НАНУ.

Ученые также акцентируют внимание на том, что с учетом характеристики штамма "Дельта" новая волна может оказаться выше предыдущих, особенно в выражении нагрузки на больницы.

"С учетом ситуации с распространением штамма "Дельта" в мире, важным представляется проведение исследований на наличие антител у населения и секвенирования распространенных в Украине штаммов", — резюмировали авторы исследования.

Напомним, 22 апреля в Индии сообщили о выявлении более чем 314 тысяч 835 новых случаев коронавирусной инфекции за 21 апреля — это самое большое количество за день, зафиксированное в какой-либо стране с начала пандемии.

Основной причиной резкого всплеска может быть новая разновидность коронавируса с двойной мутацией, о выявлении которой в ряде штатов Индия объявила 25 марта. Вслед за этим страна запретила экспорт вакцин.