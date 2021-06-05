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В мире 1 час назад

В Австралии обнаружили новый штамм коронавируса

Новый штамм оказался более заразным, чем индийская разновидность COVID-19

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

4 июня власти австралийского штата Виктория в Австралии заявили, что во время последней вспышки в Мельбурне впервые был обнаружен чрезвычайно заразный вариант коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает Reuters, вирус обнаружили у двух членов семьи, которые две недели назад приехали в соседний штат Новый Южный Уэльс, где посетили несколько популярных туристических мест.

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Во Всемирной организации здравоохранения рассматривают этот вариант коронавируса, как один из четырех, вызывающих обеспокоенность. Медики отмечают, что этот штамм более заразный, чем "индийский" вариант коронавируса.

"Это вариант вызывает серьезное беспокойство. Этот вариант отличается от других случаев и не связан с этими случаями", — заявил главный санитарный врач штата Виктория Бретт Саттон.

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По его словам, ученым придется выяснить, откуда взялся этот штамм коронавируса, а людям, которые контактировали с больными, проведут тесты.

Ранее сообщалось, что 2 мая текущего года Кабинет министров Украины запретил иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии или пребывавшим на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, пересекать границу с Украиной из-за распространения в этой стране COVID-19.

Напомним, 22 апреля в Индии сообщили о выявлении более чем 314 тысяч 835 новых случаев коронавирусной инфекции за 21 апреля — это самое большое количество за день, зафиксированное в какой-либо стране с начала пандемии. 

Основной причиной резкого всплеска может быть новая разновидность коронавируса с двойной мутацией, о выявлении которой в ряде штатов Индия объявила 25 марта. Вслед за этим страна запретила экспорт вакцин.

 

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