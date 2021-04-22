315 тысяч за день: Индия поставила рекорд по числу выявленных случаев Covid-19

Индия сообщила о выявлении более чем 314 тысяч 835 новых случаев коронавирусной инфекции за 21 апреля — это самое большое количество за день, зафиксированное в какой-либо стране с начала пандемии. Как пишет SkyNews, предыдущий рекорд — 297 тысяч 430 случаев в день — был поставлен в США в январе.

Число умерших от Covid-19 в Индии выросло на 2104 человека и составило 184 тысяч 657. В предыдущий же день Индия отчиталась о 295 тысячах новых заболевших.

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Премьер-министр Нарендра Моди заявил ранее на этой неделе, что Индия столкнулась с коронавирусным "штормом", захлестнувшим ее систему здравоохранения.

В то же время, несмотря на то, что больницы страны сталкиваются с серьезной нехваткой коек и кислорода, премьер выступает за то, чтобы правительства штатов не вводили локдаун.

На данный момент в рамках кампании по вакцинации населения Индии использовано лишь 130 млн доз, что относительно немного, учитывая ее население в 1,35 млрд человек.

Право на получение прививки сейчас имеют только лица старше 45 лет, а также все работники, задействованные в борьбе с Covid-19. В то же время ожидается, что с мая все взрослые индусы смогут получить свою дозу.

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Однако также ожидаются и задержки в вакцинации, поскольку крупнейший в мире производитель вакцин — Институт сыворотки Индии — предупредил, что сможет выйти на производство 100 млн доз в месяц разве что к июлю, хотя ранее заявлял о конце мая.

Как пишет The Guardian, Индия совершила ошибки, аналогичные другим странам, послабив ограничения после того, как первая волна заболеваемости достигла пика, в то время когда уже было ясно, что другие страны пострадали серьезнее от второй волны Covid-19.

Отмечается, что в феврале-апреле индийское правительство не продемонстрировало своей решимости усилить меры общественного здравоохранения, а политики и общественные деятели негласно поощряли массовые скопления людей на фестивалях, предвыборных митингах и религиозных собраниях.

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Кроме того, дополнительной причиной называется низкий средний возраст индийцев — лишь 26,8 года, а именно молодежь более склонна беспечно относиться к угрозе коронавируса, особенно с учетом того, что принято считать, что поражает он людей старшего возраста.

Как пишет BBC, индийская статистика показывает, что вторая волна Covid-19 распространяется по этой стране намного быстрее первой.

Многие индийские города сообщают о хронической нехватке больничных коек. Более всего страдают от этого крупнейшие города, в частности Дели, Мумбай и Ахмедабад, где почти не осталось свободных коек. Ситуация не сильно отличается в других мегаполисах, таких как Лакхнау, Бхопал, Калькутта, Аллахабад и Сурат.

Отмечается, что в некоторых городах пытаются размещать больных в гостиницах и на стадионах. При этом в стране отсутствует координация между штатами и федеральным правительством в отношении поставок кислорода и основных лекарств.

Крематории работают днем и ночью, и людям приходится часами ждать кремации или захоронения умерших. В то же время, как пишет BBC, результаты наблюдений местных журналистов за крематориями могут свидетельствовать о том, что реальное число смертей намного больше официально заявляемого.

Специалисты говорят, что этому есть несколько причин. Одна из них заключается в том, что многие люди умирают дома, потому что им не предоставляются больничные койки или они не могут пройти тестирование на Covid-19. Таким образом, они не вносятся в базу данных пациентов с этой болезнью. При этом в небольших городах и даже в некоторых крупных возможностей для тестирования в принципе все еще мало.

В то же время основной причиной резкого всплеска может быть новая разновидность коронавируса с двойной мутацией, о выявлении которой в ряде штатов Индия объявила 25 марта. Напомним, что вслед за этим страна запретила экспорт вакцин.