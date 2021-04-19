Кипр снова открылся для украинцев. Какие правила надо соблюдать для въезда на остров

Республика Кипр с 1 апреля, наконец-то, рада приветствовать туристов из Украины. Конечно, это очень позитивный факт, который дает всем нам глоток свежего воздуха на фоне тотальной недоступности летнего отдыха в привычных для многих украинцев курортах. Мы в МАУ с нетерпением ждём старта рейсов в Ларнаку с 24 апреля, который, по причине изменения правил въезда для украинцев Кипром, мы вынуждены были переносить.

Итак, сезону отдыха на Кипре быть! Но, все же, сезон отпусков 2021 года будет оставаться очень требовательным к нам с точки зрения эпидемиологических требований и ограничений. Власти Кипра классифицировали Украину как территорию "красной категории" эпидемиологической ситуации, что предполагает определенные правила въезда. Перед путешествием украинцам следует четко их усвоить, ведь от этого будет зависеть спокойствие вожделенного отпуска.

"Правило двух тестов"

Пассажиры, прилетающие из Украины (если это их начальная точка отправления или если они находились на территории Украины не менее 14 дней) должны обязательно:

1) Перед вылетом заполнить форму декларации состояния здоровья на сайте: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/application-process.

2) Иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в сертифицированной лаборатории на территории Украины в течение 72 часов до вылета (тест должен быть на английском языке, а Посольство Украины в Республике Кипр советует его распечатать).

3) По прилету на Кипр пройти повторный ПЦР-тест (стоимость 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса). Результат теста будет передан туристу посредством SMS ориентировочно в течение 3-х часов. Результата следует дождаться на самоизоляции в отеле либо в арендованном доме. Речь не идет об обязательной длительной обсервации — для туристов из стран "красной категории" продолжительная самоизоляция по прилету не предусмотрена.

К детям младше 12-ти лет правило обязательного тестирования не применяется. Посольство Украины на Кипре советует быть готовым предоставить на границе документы, подтверждающие цель поездки, место проживания (например, бронь отеля или апартаментов), финансовые средства, обратный билет и страховку. Подробнее данные требования перечислены по ссылке — https://cyprus.mfa.gov.ua/covid-19/stvorena-yedina-veb-platforma-dlya-podorozhuyuchih-do-respubliki-kipr/poryadok-vyizdu-z-ukrayini-chervona-zona-na-kipr. Изучить эту информацию очень важно, особенно если путешествие предполагает проживание у друзей или родственников — для этого предусмотрены отдельные специальные требования и процедуры.

Если турист получит положительный результат теста, он будет поселен в карантинном отеле. По требованиям Кипра, это будет касаться и туристов, путешествующих вместе с инфицированным лицом и даже пассажиров, сидящих рядом с ним в самолете. Стоит отметить, что при этом Кипр оплачивает все расходы на транспорт, проживание и питание. Если туристам с положительным результатом ПЦР-теста необходимо прохождение 14-дневного карантина, то контактным лицам достаточно пробыть на карантине до 7 дней. Ключевое — туристы должны оставаться на изоляции до полного выздоровления.

Рай в условиях комендантского часа

Да, на территории Кипра сейчас действует комендантский час, но не стоит воспринимать этот факт, как критический. Таким образом власти Кипра делают все возможное для того, чтобы минимизировать риски распространения вируса в туристический сезон и предоставить своим гостям возможность насладиться любимым курортом.

В рамках комендантского часа, который, согласно актуальной информации, продлится до 30 апреля, действует ограничение передвижения для всех без исключения с 23:00 до 05:00.

При выходе за пределы отеля туристам необходимо заполнять специальную форму "Declaration of Movement". Бланк выдается прямо в гостинице. Согласно письма-разъяснения от Ассоциации отельеров, которая на Кипре приравнивается к самоуправляющейся для отрасли организации, перемещение по территории Кипра доя туристов является свободным — без необходимости отправки СМС и без ограничений по длительности.

При этом, туристам следует помнить, что в общественных местах на Кипре, начиная с аэропорта, действует строгий масочный режим и требование социального дистанцирования. Соответственно, туристам из Украины стоит очень внимательно следить за тем, чтобы маска постоянно прикрывала нос и более того — при себе на всякий случай был некий "стратегический масочный запас".

Нюансы вакцинации

Кипр предоставляет упрощенную процедуру пересечения границы для тех, у кого есть сертификат вакцинации от COVID-19, но с определенным решающими "но" — это должен быть сертификат вакцинации Республики Кипр. При этом, он будет принят за основу при пересечении границы независимо от того, из какой страны прибыл владелец сертификата. Таким гостям Кипра не нужно делать ПЦР-тесты до и после вылета, они освобождаются от требования пребывания на самоизоляции. Обязательно только заполнение формы декларации состояния здоровья.

Есть также перечень категорий гостей Кипра, которым разрешается въезд без обязательного предварительного ПЦР-теста. Речь о гражданах Кипра и их семьях, а также о пассажирах, имеющих право на въезд в соответствии с Венской конвенцией.

Эти лица могут пройти только один лабораторный тест, а именно по прибытию в Кипр. После этого они должны оставаться на обязательной самоизоляции в течение 72 часов с момента прибытия. В дальнейшем необходим повторный ПЦР-тест за свой счет и, в случае отрицательного результата, таких граждан освобождают от самоизоляции.

Конечно, ряд эпидемиологических правил и требований вряд ли сможет стать украшением отпусков летом 2021 года, но следует учитывать, что именно благодаря им путешествия остаются доступными, даже несмотря на пандемию. Как говорится, "предупрежден — значит вооружен", а значит и открыт для путешествий в новой реальности.

Евгений Дыхне, СЕО "Международные авиалинии Украины", эксперт транспортной отрасли и туризма