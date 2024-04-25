Рекорд глобальных продаж: Toyota впервые в истории продала более 10 млн авто за год

Компания Toyota Motor Corp сообщила, что ее глобальные продажи авто за завершившийся в марте финансовый 2023 год выросли на 7,3% до рекордных 10,31 миллиона единиц. Это впервые количество продаж превысило отметку 10 миллионов за один финансовый год.

Об этом сообщает Kyodo News .

Рекордный результат был достигнут благодаря росту зарубежных продаж на 7% до 8,78 млн. авто. Toyota активно наращивала продажи гибридных версий популярных моделей, таких как Corolla и RAV4, в Северной Америке и Европе.

На внутреннем японском рынке продажи выросли на 8,7% до 1,53 млн авто. Однако компания отметила, что скандалы в ее дочерних фирмах оказали негативное влияние на этот показатель во второй половине года.

В целом продажи всей группы Toyota, включая Daihatsu и Hino Motors, за прошлый финрик выросли на 5% до рекордных 11,09 млн авто.

В то же время глобальное производство Toyota в 2023 году выросло на 9,2% до 9,97 млн авто, но не достигло цели в 10,1 млн из-за недавних скандалов с фальсификацией данных в компаниях группы.

В частности, производство непосредственно Toyota выросло на 5% до рекордных 6,66 млн автомобилей благодаря высокому спросу в Северной Америке и Европе. В Японии показатель вырос на 18,7% до 3,31 млн автомобилей после пандемии COVID-19.

В Украине Toyota держится в лидерах

Заметим, что украинцы в значительной степени отдают свое предпочтение автомобилям Toyota. Данная марка держит лидерство и не опускается ниже второй строчки в любых категориях автомобилей: будь то гибриды, бензиновые или дизельные авто.

В I квартале 2024 года среди самых популярных в Украине автомобилей с бензиновыми двигателями Toyota RAV-4 заняла первое место.

Среди самых популярных гибридов японский автомобиль забрал себе сразу две лидерские ступени. Бесспорным лидером лидером рынка гибридов стал Toyota RAV-4, а второй результат – у Toyota Camry.

Что касается дизельных моделей, то здесь ступень первенства Toyota уступили только Renault Duster, заняв вторую (Land Cruiser Prado) и третью (Hilux) позиции по популярности на украинском рынке.

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