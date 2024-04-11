Названы самые популярные гибридные автомобили среди украинцев

В I квартале 2024 года автопарк Украины пополнили более 4,7 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 59% больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новых автомобилей среди гибридов составила 51%.

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов стал TOYOTA RAV-4 (480 ед.)

Второй результат у TOYOTA Camry (221ед.)

Третьим по популярности был NISSAN Qashqai (164 ед.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (255 шт.)

Также в лидерской тройке CHEVROLET Volt (138 ед.) и TOYOTA Prius (136 ед.).

Рынок автомобилей в Украине

В марте 2024 года в Украине было реализовано почти 6,7 тысячи новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом году.

На украинском рынке самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 45,5% мартовских продаж новых авто, что на 3,5% меньше, чем в прошлом. Доля гибридов уменьшилась с 18% до 13,5%.

В марте 2024 года компактный кроссовер RENAULT Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.