Украинцы приобрели в полтора раза больше новых авто в марте: самые популярные марки

В марте 2024 года в Украине было реализовано почти 6,7 тысячи новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом году. Бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер RENAULT Duster.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

ТОП-5 марок авто на украинском рынке

Отмечается, что наибольшее количество покупателей в прошлом месяце привлекла японская марка Toyota. Мартовский показатель Toyota – 1021 авто (+58%).

Второй результат у Renault – 955 ед. (+118%).

Skoda закончила месяц с показателем 452 проданных авто (+31%), что позволило ей занять третье место рейтинга.

На четвертом месте Volkswagen – 444 ед. (+3%).

Замыкает ТОП-5 марта BMW – 381 ед. (+7%).

"Бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер RENAULT Duster, который выбрали 920 покупателей", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Там добавили, что всего за I кв. В 2024 году в Украине было зарегистрировано 16,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заметим, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.

Рынок авто в феврале

Напомним, в течение февраля в Украине было реализовано почти 5,7 тыс. новых легковушек. Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 858 авто.

На первом месте рейтинга самых популярных новых автомобилей Украины остается компактный кроссовер RENAULT Duster.

Также в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV).

В течение февраля автопарк Украины пополнили почти 2,4 тыс. автомобилей с бензиновыми ДВС. Это на четверть больше, чем в прошлом. Лидером рынка новых бензиновых автомобилей стал кроссовер TOYOTA RAV-4.

Кроме того, в феврале украинский автопарк пополнили 3924 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).

В феврале крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.

Источник фото: ua.depositphotos.com