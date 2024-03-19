Какие бензиновые авто покупали украинцы в феврале: самые популярные модели

В течение февраля автопарк Украины пополнили почти 2,4 тыс. автомобилей с бензиновыми ДВС. Это на четверть больше, чем в прошлом. Лидером рынка новых бензиновых автомобилей стал кроссовер TOYOTA RAV-4.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что бензиновые авто охватили 44% февральского рынка новых легковых автомобилей и остаются самым большим его сегментом.

"Однако их рыночная доля относительно февраля 2023 уменьшилась на 7 процентных пунктов", - подчеркивают в "Укравтопроме"

Там добавляют, что лидером рынка новых бензиновых автомобилей стал кроссовер TOYOTA RAV-4.

ТОП-10 моделей новых легковушек оборудованных бензиновыми ДВС в феврале:

1. TOYOTA RAV-4 – 180 ед.;

2. PEUGEOT 301 – 175 ед.;

3.SKODA Scala – 152 ед.;

4. MAZDA CX5 – 145 ед.;

5. RENAULT Duster – 141 ед.;

6.KIA Sportage – 129 ед.;

7. SUZUKI SX4 – 86 ед.;

8. SKODA Octavia – 85 ед.;

9. SUZUKI Vitara – 78 ед.;

10. HYUNDAI Tucson – 65 ед.

Рынок авто в феврале

Напомним, в течение февраля в Украине было реализовано почти 5,7 тыс. новых легковушек. Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 858 авто.

На первом месте рейтинга самых популярных новых автомобилей Украины остается компактный кроссовер RENAULT Duster.

Также в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка стала TOYOTA RAV-4.

Кроме того, в феврале украинский автопарк пополнили 3924 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).

В феврале крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.