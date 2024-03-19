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Какие бензиновые авто покупали украинцы в феврале: самые популярные модели
В течение февраля автопарк Украины пополнили почти 2,4 тыс. автомобилей с бензиновыми ДВС. Это на четверть больше, чем в прошлом. Лидером рынка новых бензиновых автомобилей стал кроссовер TOYOTA RAV-4.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что бензиновые авто охватили 44% февральского рынка новых легковых автомобилей и остаются самым большим его сегментом.
"Однако их рыночная доля относительно февраля 2023 уменьшилась на 7 процентных пунктов", - подчеркивают в "Укравтопроме"Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Там добавляют, что лидером рынка новых бензиновых автомобилей стал кроссовер TOYOTA RAV-4.
ТОП-10 моделей новых легковушек оборудованных бензиновыми ДВС в феврале:
1. TOYOTA RAV-4 – 180 ед.;
2. PEUGEOT 301 – 175 ед.;
3.SKODA Scala – 152 ед.;
4. MAZDA CX5 – 145 ед.;
5. RENAULT Duster – 141 ед.;
6.KIA Sportage – 129 ед.;
7. SUZUKI SX4 – 86 ед.;
8. SKODA Octavia – 85 ед.;
9. SUZUKI Vitara – 78 ед.;
10. HYUNDAI Tucson – 65 ед.
Рынок авто в феврале
Напомним, в течение февраля в Украине было реализовано почти 5,7 тыс. новых легковушек. Лучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota – 858 авто.
На первом месте рейтинга самых популярных новых автомобилей Украины остается компактный кроссовер RENAULT Duster.
Также в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка стала TOYOTA RAV-4.
Кроме того, в феврале украинский автопарк пополнили 3924 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).
В феврале крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области.