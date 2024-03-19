Які бензинові авто купували українці у лютому: найпопулярніші моделі

Протягом лютого автопарк України поповнили майже 2,4 тис. автомобілі з бензиновими ДВЗ. Це на чверть більше, ніж торік. Лідером ринку нових бензинових авто став кросовер TOYOTA RAV-4.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що бензинові авто охопили 44% лютневого ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом.

"Однак їх ринкова частка відносно лютого 2023 року зменшилась на 7 відсоткових пунктів", - підкреслюють в "Укравтопромі"

Там додають, що лідером ринку нових бензинових авто став кросовер TOYOTA RAV-4.

ТОП-10 моделей нових легковиків обладнаних бензиновими ДВЗ у лютому:

1. TOYOTA RAV-4 - 180 од.;

2. PEUGEOT 301 - 175 од.;

3.SKODA Scala - 152 од.;

4. MAZDA CX5 - 145 од.;

5. RENAULT Duster - 141 од.;

6.KIA Sportage - 129 од.;

7. SUZUKI SX4 - 86 од.;

8. SKODA Octavia - 85 од.;

9. SUZUKI Vitara - 78 од.;

10. HYUNDAI Tucson - 65 од.

Ринок авто у лютому

Нагадаємо, впродовж лютого в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легковиків. Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 858 авто.

На першому місці у рейтингу найпопулярніших нових автомобілів України залишається компактний кросовер RENAULT Duster.

Також у минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). В сегменті нових легкових авто лідером ринку стала TOYOTA RAV-4.

Крім того, у лютому український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

У лютому найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.