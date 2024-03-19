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Які бензинові авто купували українці у лютому: найпопулярніші моделі
Протягом лютого автопарк України поповнили майже 2,4 тис. автомобілі з бензиновими ДВЗ. Це на чверть більше, ніж торік. Лідером ринку нових бензинових авто став кросовер TOYOTA RAV-4.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що бензинові авто охопили 44% лютневого ринку нових легковиків та залишаються найбільшим його сегментом.
"Однак їх ринкова частка відносно лютого 2023 року зменшилась на 7 відсоткових пунктів", - підкреслюють в "Укравтопромі"Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Там додають, що лідером ринку нових бензинових авто став кросовер TOYOTA RAV-4.
ТОП-10 моделей нових легковиків обладнаних бензиновими ДВЗ у лютому:
1. TOYOTA RAV-4 - 180 од.;
2. PEUGEOT 301 - 175 од.;
3.SKODA Scala - 152 од.;
4. MAZDA CX5 - 145 од.;
5. RENAULT Duster - 141 од.;
6.KIA Sportage - 129 од.;
7. SUZUKI SX4 - 86 од.;
8. SKODA Octavia - 85 од.;
9. SUZUKI Vitara - 78 од.;
10. HYUNDAI Tucson - 65 од.
Ринок авто у лютому
Нагадаємо, впродовж лютого в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легковиків. Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 858 авто.
На першому місці у рейтингу найпопулярніших нових автомобілів України залишається компактний кросовер RENAULT Duster.
Також у минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). В сегменті нових легкових авто лідером ринку стала TOYOTA RAV-4.
Крім того, у лютому український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
У лютому найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.