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Де в Україні найчастіше купують нові авто
У лютому найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 64% продажів нових легковиків у минулому місяці.
Кияни придбали на 88% більше авто, ніж торік
Так, у лютому кияни придбали 2095 нових авто, що на 88% більше, ніж торік.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Також на Київщині було зареєстровано 452 легковиків (+57%).
Мешканці Дніпропетровщини купили 328 авто.
Автопарк Львівщини поповнили 314 легковиків, а в Одеській області придбали 298 авто (+37%).
Бестселери найбільших регіональних ринків
За даними "Укравтопрому", бестселером місяця у столиці та на Дніпропетровщині став кросовер RENAULT Duster.
Натомість мешканці Київської, Одеської та Львівської області частіше обирали електромобіль VOLKSWAGEN ID.4.
Ринок авто у лютому
Нагадаємо, впродовж лютого в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легковиків. Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 858 авто.
На першому місці у рейтингу найпопулярніших нових автомобілів України залишається компактний кросовер RENAULT Duster.
Також у минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). В сегменті нових легкових авто лідером ринку стала TOYOTA RAV-4.
Крім того, у лютому український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Джерело фото: ua.depositphotos.com