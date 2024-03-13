Де в Україні найчастіше купують нові авто

У лютому найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 64% продажів нових легковиків у минулому місяці.

Кияни придбали на 88% більше авто, ніж торік

Так, у лютому кияни придбали 2095 нових авто, що на 88% більше, ніж торік.

Також на Київщині було зареєстровано 452 легковиків (+57%).

Мешканці Дніпропетровщини купили 328 авто.

Автопарк Львівщини поповнили 314 легковиків, а в Одеській області придбали 298 авто (+37%).

Бестселери найбільших регіональних ринків

За даними "Укравтопрому", бестселером місяця у столиці та на Дніпропетровщині став кросовер RENAULT Duster.

Натомість мешканці Київської, Одеської та Львівської області частіше обирали електромобіль VOLKSWAGEN ID.4.

Ринок авто у лютому

Нагадаємо, впродовж лютого в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легковиків. Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 858 авто.

На першому місці у рейтингу найпопулярніших нових автомобілів України залишається компактний кросовер RENAULT Duster.

Також у минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). В сегменті нових легкових авто лідером ринку стала TOYOTA RAV-4.

Крім того, у лютому український автопарк поповнили 3924 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

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