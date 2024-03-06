З початку року імпорт авто виріс на 34%: VOLKSWAGEN і RENAULT користуються найбільшим попитом

У 2024 році українці імпортували майже 60 тисяч транспортних засобів. 14% від загальної кількості ввезених авто припадає на електрокари. VOLKSWAGEN та RENAULT стали найпопулярнішими моделями авто, які ввезли в Україну цьогоріч.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Імпорт авто виріс на 34%

За даними аналітиків, українці імпортували 58 593 транспортні засоби за перші два місяці 2024 року.

"У порівнянні з відповідним періодом торік імпорт авто виріс на 34%. Проте це все ще майже на чверть менше, ніж за січень та лютий 2021 року", - зауважують в "Опендатабот".

Найпопулярніші марки авто

Найпопулярнішою маркою авто серед усіх ввезених автомобілів цьогоріч став VOLKSWAGEN — 12,8% від загальної кількості ввезених авто. Йому наслідує RENAULT — 8,7%.

Як підкреслюють в "Опендатабот", попит на електроавто стабільно росте.

"8 026 електроавто ввезли в Україну від початку року. Це майже у 8 разів більше, аніж за відповідний період 2021 року. Тоді було ввезено лише 1040 "електричок"", - зазначають аналітики.

За даними "Опендатабот", загалом наразі електроавто складають 13% від загальної кількості імпортованих машин цьогоріч.

"Серед усіх електрокарів найбільшим попитом в українців користується TESLA — 1 672 автівки. Наразі це п’ята частина від загальної кількості ввезених цьогоріч електрокарів. На другому місці — VOLKSWAGEN: 1 503 електроавто або ж 18,7% від усіх імпортованих електрокарів", - повідомляють аналітики.

Де в Україні найчастіше купують авто

Як зазначають в "Опендатабот", найбільше нововвезених авто зареєстрували у Києві — 13,7%.

До топ-3 потрапили також Львівщина (10,7%) та Одещина (7.4%).

"Понад 44 тисячі авто — це 75% від усіх ввезених автомобілів — були вживаними. Ба більш, кожне друге авто старше за 10 років", - резюмують аналітики.

Нагадаємо, за даними "Укравтопром", за 12 місяців 2023 року українці придбали 214,4 тис. вживаних авто.

Що вдалося "пригнати" у лютому

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику перших реєстрацій легкових авто та визначили Топ-20 найпопулярніших моделей, які "приганяли" з-за кордону у лютому 2024 року.

Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у лютому 2024 року на першу реєстрацію було подано 19,9 тис. Такий показник помітно більший (на 51,5%), ніж був у лютому-2023, і навіть більший, ніж місяцем раніше — на 12%.

Рейтинг "свіжопригнаних" вживаних легковиків лютого традиційно очолив бренд Volkswagen,і вкотре з впевненим відривом від суперників за кількістю та часткою на ринку. Таких автомобілів зареєстрували 3,2 тис., що склало 16,1% від загальної кількості.

Топ-20 найпопулярніших марок серед імпортованих легкових авто з пробігом у лютому 2024 року:

Volkswagen — 3199 шт. Audi — 1646 шт. Nissan — 1567 шт. Renault — 1417 шт. Skoda — 1161 шт. Ford — 1161 шт. BMW — 1082 шт. Tesla — 924 шт. Hyundai — 869 шт. Mazda — 686 шт. Opel — 665 шт. Jeep — 629 шт. KIA — 559 шт. Mercedes-Benz — 451 шт. Toyota — 429 шт. Volvo — 374 шт. Honda — 332 шт. Peugeot — 317 шт. Chevrolet — 280 шт. Mitsubishi — 266 шт.

Джерело фото: ua.depositphotos.com