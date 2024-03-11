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Українці у лютому придбали на 54% більше гібридів, ніж торік: найпопулярніші моделі
У минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). В сегменті нових легкових авто лідером ринку стала TOYOTA RAV-4.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що українці у лютому придбали на 54% більше гібридів, ніж торік.
Частка нових авто в цій кількості становила 51%.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став TOYOTA RAV-4 (118 од.)
Другий результат у TOYOTA Camry (85 од.)
Третій за популярністю - NISSAN Qashqai (56 шт.)
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (65 шт.)
Також у лідерській трійці: TOYOTA Prius (52 шт.) та TOYOTA RAV-4 (42 шт.).
Які гібридні авто купували українці у 2023 році
У 2023 році автопарк України поповнили понад 17,2 тис. гібридних легкових авто. Це на 55% більше, ніж роком раніше та всього на 8% менше у порівнянні з довоєнним 2021роком.
На ринку нових легковиків «гібриди» охопили майже 18% продажів.
Лідером ринку нових гібридів стала TOYOTA RAV-4 .