Українці у лютому придбали на 54% більше гібридів, ніж торік: найпопулярніші моделі

У минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,5 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). В сегменті нових легкових авто лідером ринку стала TOYOTA RAV-4.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що українці у лютому придбали на 54% більше гібридів, ніж торік.

Частка нових авто в цій кількості становила 51%.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став TOYOTA RAV-4 (118 од.)

Другий результат у TOYOTA Camry (85 од.)

Третій за популярністю - NISSAN Qashqai (56 шт.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (65 шт.)

Також у лідерській трійці: TOYOTA Prius (52 шт.) та TOYOTA RAV-4 (42 шт.).

Які гібридні авто купували українці у 2023 році

У 2023 році автопарк України поповнили понад 17,2 тис. гібридних легкових авто. Це на 55% більше, ніж роком раніше та всього на 8% менше у порівнянні з довоєнним 2021роком.

На ринку нових легковиків «гібриди» охопили майже 18% продажів.

Лідером ринку нових гібридів стала TOYOTA RAV-4 .