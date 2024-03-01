Українці придбали 5,7 тис. нових авто у лютому: найпопулярніші марки

Впродовж найкоротшого місяця року в Україні було реалізовано майже 5,7 тис. нових легковиків. Кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 858 авто.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що відносно лютого 2023 р. ринок нових легкових авто збільшився на 51%.

Від лютневого показника довоєнного 2021 року реалізація нових авто відстає лише на 11%.

За даними "Укравтопрому", кращий результат місяця продемонструвала марка Toyota - 858 авто. Це на 70% більше, ніж торік.

Другою за кількістю отриманих номерів була Renault – 706 од. (+64%).

На третьому місці Volkswagen – 472 од. (+53%).

Також у ТОП-5 місяця потрапили: Skoda – 452 од. (+38%) та Peugeot – 348 од. (+364%).

Бестселером лютого на українському ринку нових легковиків залишається кросовер Renault Duster, у заліку якого 603 реєстрації.

"Всього, з початку року, вітчизняний автопарк поповнили понад 10 тис. нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж за аналогічний період 2023 року", - підкреслили в "Укравтопромі".

Зауважимо, у січні український автопарк поповнили майже 4,4 тис. нових легкових авто.

105,5 млрд грн витратили українці на нові авто у 2023 році

За підсумками 2023 року в Україні було реалізовано майже 61 тис. нових легковиків на суму – понад 105,5 мільярдів гривень.

Юридичні особи витратили на придбання нових авто – понад 34,3 млрд грн, а приватні особи – близько 71,2 млрд грн.

Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки TOYOTA – 16,4 млрд грн.

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