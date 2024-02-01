- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
У січні українці придбали майже вдвічі більше нових авто: найпопулярніші марки
Впродовж січня 2024 року в Україні було реалізовано близько 4,4 тис. нових легковиків. Це на 47% більше, ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що від показника довоєнного січня 2021 року платоспроможний попит на нові легковики відстає на 24%.
За даними експертів, майже аналогічний обсяг продажів січневий ринок демонстрував у 2017 році.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Найпопулярніші марки авто
З найкращим результатом закінчила місяць японська марка Toyota - 764 авто.
Відносно січня 2023 року реалізація нових "Тойот" в Україні збільшилась на 31%.
Другою за популярністю маркою стала Renault - 504 од. Французька марка покращила свій минулорічний показник у 2,6 раза.
Третє місце в рейтингу у Volkswagen – 476 од. (+133%).
На четвертому місці Skoda - 312 од. (+33%).
Замикає п'ятірку лідерів січня Nissan з результатом 188 авто, що у 4,6 раза більше, ніж торік.
Також до ТОП – 10 місяця увійшли: Hyundai – 177 од. (+11%); Suzuki – 160 од. (-13%); Peugeot – 159 од. (+657%); Lexus – 151 од. (+66%); Mazda – 149 од. (+54%).
Як повідомляють в "Укравтопромі", бестселером січня 2024 року став кросовер Renault Duster, який знайшов 479 покупців.
105,5 млрд грн витратили українці на нові авто у 2023 році
За підсумками 2023 року в Україні було реалізовано майже 61 тис. нових легковиків на суму – понад 105,5 мільярдів гривень.
Юридичні особи витратили на придбання нових авто – понад 34,3 млрд грн, а приватні особи – близько 71,2 млрд грн.
Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки TOYOTA – 16,4 млрд грн.
Джерело фото: ua.depositphotos.com