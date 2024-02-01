- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
В январе украинцы приобрели почти вдвое больше новых авто: самые популярные марки
За январь 2024 года в Украине было реализовано около 4,4 тыс. новых легковушек. Это на 47% больше, чем в прошлом.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что от показателя довоенного января 2021 платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 24%.
По данным экспертов почти аналогичный объем продаж январский рынок демонстрировал в 2017 году.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Самые популярные марки авто
С лучшим результатом закончила месяц японская марка Toyota – 764 авто.
По отношению к январю 2023 года реализация новых "Тойот" в Украине увеличилась на 31%.
Второй по популярности маркой стала Renault – 504 ед. Французская марка улучшила свой прошлогодний показатель в 2,6 раза.
Третье место в рейтинге у Volkswagen – 476 ед. (+133%).
На четвертом месте Skoda – 312 ед. (+33%).
Замыкает пятерку лидеров января Nissan с результатом 188 авто, что в 4,6 раза больше, чем в прошлом.
Также в ТОП – 10 месяцев вошли: Hyundai – 177 ед. (+11%); Suzuki – 160 ед. (-13%); Peugeot – 159 ед. (+657%); Lexus – 151 ед. (+66%); Mazda – 149 ед. (+54%).
Как сообщают в "Укравтопроме", бестселлером января 2024 года стал кроссовер Renault Duster, нашедший 479 покупателей.
105,5 млрд грн потратили украинцы на новые автомобили в 2023 году
По итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковых автомобилей на сумму – более 105,5 миллиарда гривен.
Юридические лица потратили на приобретение новых авто – более 34,3 млрд. грн., а частные лица – около 71,2 млрд. грн.
Больше денег из этой суммы было потрачено на приобретение авто марки TOYOTA - 16,4 млрд грн.
Источник фото: ua.depositphotos.com