В январе украинцы приобрели почти вдвое больше новых авто: самые популярные марки

За январь 2024 года в Украине было реализовано около 4,4 тыс. новых легковушек. Это на 47% больше, чем в прошлом.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что от показателя довоенного января 2021 платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 24%.

По данным экспертов почти аналогичный объем продаж январский рынок демонстрировал в 2017 году.

Самые популярные марки авто

С лучшим результатом закончила месяц японская марка Toyota – 764 авто.

По отношению к январю 2023 года реализация новых "Тойот" в Украине увеличилась на 31%.

Второй по популярности маркой стала Renault – 504 ед. Французская марка улучшила свой прошлогодний показатель в 2,6 раза.

Третье место в рейтинге у Volkswagen – 476 ед. (+133%).

На четвертом месте Skoda – 312 ед. (+33%).

Замыкает пятерку лидеров января Nissan с результатом 188 авто, что в 4,6 раза больше, чем в прошлом.

Также в ТОП – 10 месяцев вошли: Hyundai – 177 ед. (+11%); Suzuki – 160 ед. (-13%); Peugeot – 159 ед. (+657%); Lexus – 151 ед. (+66%); Mazda – 149 ед. (+54%).

Как сообщают в "Укравтопроме", бестселлером января 2024 года стал кроссовер Renault Duster, нашедший 479 покупателей.

105,5 млрд грн потратили украинцы на новые автомобили в 2023 году

По итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковых автомобилей на сумму – более 105,5 миллиарда гривен.

Юридические лица потратили на приобретение новых авто – более 34,3 млрд. грн., а частные лица – около 71,2 млрд. грн.

Больше денег из этой суммы было потрачено на приобретение авто марки TOYOTA - 16,4 млрд грн.

Источник фото: ua.depositphotos.com