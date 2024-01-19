Дизельні, бензинові, гібриди: які авто обирають українці

За підсумками 2023 року найпопулярнішими на українському ринку нових легкових авто залишаються моделі з бензиновими двигунами, але їх частка продовжує зменшуватись.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що водночас частки електромобілів та гібридів зростають.

"У минулому році бензинові авто охопили 47% продажів нових легковиків, зменшивши свою ринкову частку відносно 2022 р. на 10 відсоткових пунктів (в.п.)", - зауважують в "Укравтопромі".

Там додають, що сегмент дизельних авто залишився в межах 23%.

Частка гібридів збільшилась з 13% до майже 18%.

Також зросла частка електромобілів з 6% до 12%.

"Автомобілям з ГБО належало близько 1% ринку нових легковиків, як і у попередньому році", констатують в "Укравтопромі".

Серед вживаних легковиків, що у минулому році перейшли на українські номери також домінували авто з ДВЗ:

▫️Бензинові – 45% (+6 в.п.);

Дизельні – 33% (-19 в.п.);

Електро – 14% (+11 в.п.);

Авто з ГБО – 5% (без змін);

Гібридні – 3% (+2 в.п.).

Ринок авто в Україні

У 2023 році автопарк України поповнили понад 17,2 тис. гібридних легкових авто. Це на 55% більше, ніж роком раніше та всього на 8% менше у порівнянні з довоєнним 2021роком.

У грудні 2023 року український автопаркпоповнили понад 4,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV),що майже утричі більше, ніж роком раніше.

Зауважимо, за одинадцять місяців поточного року автомобільний парк України поповнили 246 тис. легкових авто, що на 39% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це найменший показник за останні п’ять років. Середній вік автомобілів, які в цьому році вперше отримали українську реєстрацію, становить 8,2 року.

За підсумками 2023 рокунайбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

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