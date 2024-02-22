Китайська компанія MAXUS офіційно представила свої електромобілі на українському ринку

Китайський автогігант SAIC Motor розширює свою присутність на ринку України та офіційно представив нові моделі електромобілів під брендом SAIC MAXUS. Широкий асортимент автомобілів від компанії включає кросовери, пікапи, MPV і комерційні автомобілі малого та середнього розміру.

Про це повідомили в "Укравтопромі".

Перший дилерський центр уже відкрився у Києві (с. Бортничі вул. Заболотного, 1А), а до кінця 2024 року планується розширення мережі дилерів в таких містах як Харків, Львів, Луцьк, Житомир і Дніпро.

Відкриття офіційного дилера означає, що покупці автомобілів MAXUS матимуть доступ до офіційної гарантії і послуги повного циклу обслуговування.

Ціни та гарантія

Згідно з сайтом офіційного дилера, наразі в Україні в наявності є дві моделі електрокарів. Це кросовер EUNIQ 6 SUV та перший в Європі електричний пікап MAXUS T90 EV.

Ціна 6-місного EUNIQ становить 1 578 834 грн (37,5тис євро), а 5-місного 1 428 411 грн (майже 34 тис євро).

У комплектацію авто EUNIQ входить камера заднього виду 360°, панорамний люк, адаптивний круїз-контроль, електрична кришка багажника, бездротовий мобільний зарядний пристрій, регульовані сидіння водія та пасажира, кольорове освітлення салону Ambient Light, сенсорний екран 12.3 з Apple Carplay, складні бічні дзеркала з підігрівом, шкіряна оббивка.

За пікап доведеться віддати 2 449 841 грн (58,2 тис євро).

Гарантія на авто діє 5 років, а на акумулятор - 8 років. Запас ходу електромобілів MAXUS становить від 300 до 595 км на одному заряді, залежно від моделі. До речі, за кабель для зарядки авто потрібно буде окремо доплатити 12 тис грн.

Нові електромобілі. Рейтинг України серед європейських країн

Згідно з аналітичним звітом, підготовленим Інститутом досліджень авторинку, протягом 2024 року в Європі було зареєстровано 1 015 381 новий легковий автомобіль, що на 11,5% перевищує показники минулого року. З цієї кількості, електромобілі становили 11,9% ринку, з загальною кількістю 120 926 одиниць, показавши зростання на 29,3%.

Лідером у питанні популярності електромобілів, з часткою 92,1% від загальної кількості реєстрацій нових легковиків у січні є Норвегія. За нею йде Ісландія з показником у 37,0%. Інші країни, де частка електромобілів перевищила 20%, включають Данію (35,3%), Швецію (28,8%), Нідерланди (25,3%), Фінляндію (24,1%), Люксембург (21,5%) та Бельгію (21,4%).

Україна також показала хороші результати з часткою 19,7% нових реєстрацій електромобілів, зайнявши дев'яте місце серед 32 європейських країн з 894 першими реєстраціями легкових електромобілів.

Інфографіка Інституту досліджень авторинку

Якщо розглядати абсолютну кількість проданих електромобілів (а не лише нових), то Україна посідає вісімнадцяте місце серед європейських країн, що є досить високим результатом і ставить Україну приблизно в середину загального рейтингу.

Ринок електромобілів в Україні

Додамо, що в січні в Україну ввезли рекордну кількість електромобілів у 2023 році - понад 37 тисяч електрокарів. Це у 4 рази більше, ніж у 2021 році. Найпопулярнішими марками електроавтомобілів були Volkswagen, Tesla та Nissan, а Львівщина є лідером за кількістю реєстрацій таких автомобілів.

У грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже утричі більше, ніж роком раніше.

Майже 44% нових електромобілів, що з січня по листопад придбали українці, були білого кольору.