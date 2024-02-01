Чого очікувати від ринку електромобілів у 2024 році

У 2023 році ринок електромобілів продовжив своє зростання. Усього було продано 13.6 мільйонів автівок, серед яких як і гібридні, так і повністю електричні. Це на 30% більше, ніж у 2022. В Україні порівняно зі світом значно менші масштаби. Втім ринок електрокарів відчув суттєве зростання - 54.2 тисячі проданих автівок у 2023 проти 17.5 тисяч у 2022.

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Інститут дослідження авторинку прогнозує, що у 2024 цілком реальна цифра у 8-9 тисяч проданих автівок на місяць в Україні. Але що глобально станеться з е-мобілями впродовж року? Спробуймо спрогнозувати.

Продажі електромобілів продовжать зростати

Але не у настільки космічному темпі, як у останні кілька років. Причини прості - ринок перенасичений, пропозицій багато.

До того ж електромобілі були привабливими не тільки через підвищення екологічної свідомості, а ще й через субсидії на купівлю автівок. Деякі держави - приміром, Франція, Велика Британія та США - покривають частину вартості електромобіля. Але зараз ці пільги почали скорочувати. Наприклад, у США кількість моделей автомобілів, за які можна було отримати субсидію у 7500$ від держави скоротилася з 43 до 19. Це було зроблено для того, щоб відлучити компанії від замовлення складових для акумуляторів з Китаю.

За прогнозом Bloomberg, продажі електромобілів піднімуться на 22% та можуть скласти понад 16.5 мільйонів. У Європі очікується цифра у 3.4 мільйони (зростання на 8% у порівнянні з 2023), У США - 1.9 мільйони.

Китай продовжить експансію на ринок електромобілів

Bloomberg зазначає, що з 10 електромобілів, які купляють люди, 6 - китайського виробництва. Тож не дивно, що місцеві виробники продовжуватимуть займати вільне місце на ринку.

Китайська асоціація виробників автівок на цей рік поставила собі доволі високу планку - виробити 31 мільйон до кінця 2024 року. З них 11.5 мають бути електричними. За їхніми підрахунками, це зростання на 20 відсотків у порівнянні із 2023.

Щодо світового експорту, то плани у асоціації також доволі амбітні - 5 з половиною мільйонів машин у 2024. Але це лише плани, тож подивимося на їхню реалізацію.

Про твердотілі батареї говоритимуть більше

Що таке твердотіла батарея? По факту, це той самий літій-іонний акумулятор. Принцип роботи однаковий, але є суттєва відмінність. У своїй компоненті вона використовує тверді електроди замість рідких електролітів, які є у літій-іонних батарейках.

Завдяки цьому, твердотілі батареї можуть зберігати ще більш високу щільність енергії у тому самому об'ємі. А це значить подовжену роботу на одному заряді, що для електрокарів дуже важливо з точки зору енергоефективності.

Тож на цю технологію роблять велику ставку і хочуть зробити її новим стандартом. Зокрема Toyota задекларувала серйозні наміри випустити електромобіль, на батареї якого можна проїхати до 1200 км, а зарядити її усього за 10 хвилин. Заявку на патент власної твердотілої батареї подав Hyundai.

Втім, цього року і у найближчі кілька наступних твердотілі батареї досліджуватимуть і поліпшуватимуть, оскільки із ними є кілька невирішених питань на кшталт вартості виготовлення. Але ймовірно наступного року ви будете чути про них більше.

Ціни на електромобілі продовжать знижуватися

Хоч до твердотілих батарей ще доведеться почекати, компанії продовжують експериментувати над своїми акумуляторами. Робиться з двох головних причин. Перша - підняти ємність й тривалість заряду. Друга - знизити собівартість й, як наслідок, ціну на автівку для споживача. Бо відомо, що 40% у ціні електрокару займає саме батарея.

У 2023 першими це зробили у Tesla. За ними пішов Volkswagen й низка виробників. Водночас електрокари на б/в ринку вже здешевіли на третину й наступного року продовжать втрачати у ціні, за даними The Financial Times. Враховуючи, що цього року на ринок вийде ще кілька десятків нових моделей із певними поліпшеннями, можна очікувати демпінг ціни у боротьбі за споживача.

Інфраструктура для електромобілів продовжить масштабуватися

McKinsey порахували: необхідно встановити 65 мільйонів нових зарядних станцій до 2035 року, щоб задовольнити попит на заряджання електромобілів.

У Великій Британії кількість зарядних хабів за рік збільшилася з 99 до 239. Один з таких, Gigahub, відкрився у Бірмінгемі минулої осені та здатний заряджати 180 автівок водночас. Тому обіцянка інвестувати 6 мільярдів у зарядну інфраструктуру, з огляду на кількість нових хабів, не виглядає нереальною.

Конкретні плани є у Бельгії. Там до кінця 2024 планується збільшити кількість зарядних станцій втричі. У цей процес вкладаються мережі супермаркетів Lidl, Aldi та Delhaize, що поставлять зарядки на своїх парковках.

А є рішучі наміри без кінцевої дати. У Німеччині збираються зобов'язати встановити зарядки для електрокарів 80% бензинових заправок у країні. Втім, коли це буде закріплено на законодавчому рівні та почне реалізовуватися - невідомо.

В Україні на одну зарядну станцію приходиться в середньому 15 автомобілів. В ЄС - 11. До 2030 року планують зменшити це співвідношення до 7 електрокарів на 1 станцію. Тож масштабування інфраструктури важливе.

В Україні цей процес відбувається попри повномасштабне вторгнення. За даними Forbes, на 2023 рік в Україні вже було близько 12 тисяч конекторів для зарядки електрокарів. Зараз у розбудову зарядної інфраструктури активно вкладаються великі бізнеси. Зокрема великі торгівельні супермаркети, мережі автозаправок.

На зарядки є великий попит і він часто не встигає за кількістю електромобілів, яка в Україні зростає у геометричній прогресії. У тому ж матеріалі Forbes приводиться цікавий факт - більшість станцій в Україні є малопотужними, до 50 кВт. Тож можна припустити, що у найближчі кілька років значно зросте не тільки загальна кількість місць, де можна буде зарядити авто, а й власне кількість суперчарджерів потужністю до 150 кВт.

Щодо E-mobility, проєкту YASNO, то він також розвивається. Зараз у мережі налічується 60 зарядних станцій, до 15 з них було запущено за 2023. Бренд планує нарощувати мережу й у 2024 році.