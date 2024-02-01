Чего ждать от рынка электромобилей в 2024 году

В 2023 году рынок электромобилей продолжил свой рост. Всего было продано 13.6 миллионов автомобилей, среди которых как гибридные, так и полностью электрические. Это на 30% больше, чем в 2022 году. В Украине по сравнению с миром значительно меньшие масштабы. Впрочем, рынок электрокаров ощутил существенный рост - 54.2 тысячи проданных автомобилей в 2023 против 17.5 тысяч в 2022.

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Институт исследования авторынка прогнозирует, что в 2024 году вполне реальная цифра в 8-9 тысяч проданных автомобилей в месяц в Украине. Но что глобально произойдет с е-мобилями в течение года? Давайте попробуем спрогнозировать.

Продажи электромобилей продолжат расти

Но не в столь космическом темпе, как в последние несколько лет. Причины просты – рынок перенасыщен, предложений много.

К тому же электромобили были привлекательны не только из-за повышения экологического сознания, но и из-за субсидий на покупку автомобилей. Некоторые государства – например, Франция, Великобритания и США – покрывают часть стоимости электромобиля. Но сейчас эти льготы начали сокращаться. К примеру, в США количество моделей автомобилей, за которые можно было получить субсидию в 7500$ от государства сократилось с 43 до 19. Это было сделано для того чтобы отлучить компании от заказа составляющих для аккумуляторов из Китая.

По прогнозу Bloomberg , продажи электромобилей поднимутся на 22% и могут составить более 16.5 миллионов. В Европе ожидается цифра в 3.4 миллиона (рост на 8% по сравнению с 2023 г.), в США - 1.9 миллиона.

Китай продолжит экспансию на рынок электромобилей

Bloomberg отмечает , что из 10 покупаемых людьми электромобилей 6 - китайского производства. Неудивительно, что местные производители будут продолжать занимать свободное место на рынке.

Китайская ассоциация производителей автомобилей на этот год поставила себе достаточно высокую планку – выработать 31 миллион до конца 2024 года. Из них 11.5 должны быть электрическими. По их подсчетам, это рост на 20 процентов по сравнению с 2023 годом.

Что касается мирового экспорта, то планы в ассоциации также довольно амбициозные - 5 с половиной миллионов машин в 2024 году. Но это только планы, поэтому посмотрим на их реализацию.

О твердотелых батареях будут говорить больше

Что такое твердотелая батарея? По факту, это тот же литий-ионный аккумулятор. Принцип работы одинаков, но есть существенное отличие. В своем компоненте она использует твердые электроды вместо жидких электролитов, содержащихся в литий-ионных батарейках.

Благодаря этому, твердотели батареи могут сохранять еще более высокую плотность энергии в том же объеме. А это значит удлиненную работу на одном заряде, что для электрокаров очень важно с точки зрения энергоэффективности.

Так что на эту технологию делают большую ставку и хотят сделать ее новым стандартом. В частности, Toyota задекларировала серьезные намерения выпустить электромобиль , на батарее которого можно проехать до 1200 км, а зарядить его всего за 10 минут. Заявку на патент собственной твердотелой батареи подал Hyundai.

Впрочем, в этом году и в ближайшие несколько последующих твердотелых батарей. будут исследовать и улучшать, поскольку с ними есть несколько нерешенных вопросов типа стоимости изготовления. Но предположительно в следующем году вы будете слышать о них больше.

Цены на электромобили продолжат снижаться

Хотя до твердотелых батарей придется подождать, компании продолжают экспериментировать над своими аккумуляторами. Делается по двум главным причинам. Первая – поднять емкость и длительность заряда. Вторая – снизить себестоимость и, как следствие, цену на автомобиль для потребителя. Потому что известно, что 40% в цене электрокара занимает именно батарея.

В 2023 году первыми это сделали в Tesla. За ними последовал Volkswagen и ряд производителей. В то же время электрокары на б/у рынке уже подешевели на треть и в следующем году продолжат терять в цене, по данным The Financial Times . Учитывая, что в текущем году на рынок выйдет еще несколько десятков новых моделей с определенными улучшениями, можно ожидать демпинг цены в борьбе за потребителя.

Инфраструктура для электромобилей продолжит масштабироваться

McKinsey посчитали: необходимо установить 65 миллионов новых зарядных станций к 2035 году, чтобы удовлетворить спрос на зарядку электромобилей.

В Великобритании количество зарядных хабов в год увеличилась с 99 до 239. Один из таких, Gigahub, открылся в Бирмингеме прошлой осенью и способен заряжать 180 автомобилей одновременно. Поэтому обещание инвестировать 6 миллиардов в зарядную инфраструктуру, учитывая количество новых хабов, не выглядит нереальным.

Конкретные планы есть у Бельгии. Там до конца 2024 года планируется увеличить количество зарядных станций в три раза. В этот процесс вкладываются сети супермаркетов Lidl, Aldi и Delhaize, которые будут поставлять зарядки на своих парковках.

А есть решительные намерения без окончательной даты. В Германии намерены обязать установить зарядки для электрокаров 80% бензиновых заправок в стране. Впрочем, когда это будет закреплено на законодательном уровне и начнет реализовываться, неизвестно.

В Украине на одну зарядную станцию приходится в среднем 15 автомобилей. В ЕС – 11. К 2030 году планируют уменьшить это соотношение до 7 электрокаров на 1 станцию. Так что масштабирование инфраструктуры важно.

В Украине этот процесс происходит, несмотря на полномасштабное вторжение. За По данным Forbes, на 2023 год в Украине уже было около 12 тысяч коннекторов для зарядки электрокаров. Сейчас в развитие зарядной инфраструктуры активно вкладываются крупные бизнесы. В частности, крупные торговые супермаркеты, сети автозаправок.

На зарядки большой спрос и он часто не успевает по количеству электромобилей, которое в Украине растет в геометрической прогрессии. В том же материале Forbes приводится интересный факт - большинство станций в Украине маломощные, до 50 кВт. Так что можно предположить, что в ближайшие несколько лет значительно возрастет не только общее количество мест, где можно будет зарядить авто, но и количество суперчарджеров мощностью до 150 кВт.

Что касается E-mobility, проекта YASNO, то он тоже развивается. Сейчас в сети насчитывается 60 зарядных станций, до 15 из них было запущено за 2023 год. Бренд планирует наращивать сеть и в 2024 году.