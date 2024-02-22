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Китайская компания MAXUS официально представила свои электромобили на украинском рынке
Китайский автогигант SAIC Motor расширяет свое присутствие на рынке Украины и представил новые модели электромобилей под брендом SAIC MAXUS. Широкий ассортимент автомобилей от компании включает кроссоверы, пикапы, MPV и коммерческие автомобили малого и среднего размера.
Об этом сообщили в "Укравтопроме".
Первый дилерский центр уже открылся в Киеве (с. Бортничи, ул. Заболотного, 1А), а к концу 2024 года планируется расширение сети дилеров в таких городах как Харьков, Львов, Луцк, Житомир и Днепр.
Открытие официального дилера означает, что покупатели автомобилей MAXUS получат доступ к официальной гарантии и услуге полного цикла обслуживания.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Цены и гарантия
Согласно сайту официального дилера, сейчас в Украине есть две модели электрокаров. Это кроссовер EUNIQ 6 SUV и первый в Европе электрический пикап MAXUS T90 EV.
Цена 6-местного EUNIQ составляет 1 578 834 грн (37,5 тыс евро), а 5-местного 1 428 411 грн (почти 34 тыс евро).
В комплектацию авто EUNIQ входит камера заднего вида 360°, панорамный люк, адаптивный круиз-контроль, электрическая крышка багажника, беспроводное мобильное зарядное устройство, регулируемые водительские сидения и пассажира, цветное освещение салона Ambient Light, сенсорный экран 12.3 с Apple Carplay, сложные с подогревом, кожаная обивка.
За пикап придется отдать 2449841 грн (58,2 тыс евро).
Гарантия на авто действует 5 лет, а на аккумулятор – 8 лет. Запас хода электромобилей MAXUS составляет от 300 до 595 км на одном заряде в зависимости от модели. Кстати, за кабель для зарядки авто нужно будет отдельно доплатить 12 тыс. грн.
Новые электромобили. Рейтинг Украины среди европейских стран
Согласно аналитическому отчету, подготовленному Институтом исследований авторынка, в течение 2024 года в Европе было зарегистрировано 1 015 381 новый легковой автомобиль, что на 11,5% превышает показатели прошлого года. Из этого количества электромобили составляли 11,9% рынка, с общим количеством 120 926 единиц, показав рост на 29,3%.
Лидером по вопросу популярности электромобилей, с долей 92,1% от общего количества регистраций новых легковушек в январе является Норвегия. За ней следует Исландия с показателем в 37,0%. Другие страны, где доля электромобилей превысила 20%, включают Данию (35,3%), Швецию (28,8%), Нидерланды (25,3%), Финляндию (24,1%), Люксембург (21,5%). и Бельгию (21,4%).
Украина также показала хорошие результаты с долей 19,7% новых регистраций электромобилей, заняв девятое место среди 32 европейских стран с 894 первыми регистрациями легковых электромобилей.
Если рассматривать абсолютное количество проданных электромобилей (а не только новых), то Украина занимает восемнадцатое место среди европейских стран, что является достаточно высоким результатом и ставит Украину примерно в середину общего рейтинга.
Рынок электромобилей в Украине
Добавим, что в январе в Украину ввезли рекордное количество электромобилей в 2023 году – более 37 тысяч электрокаров. Это в 4 раза больше, чем в 2021 году. Самыми популярными марками электроавтомобилей были Volkswagen, Tesla и Nissan, а Львовщина – лидер по количеству регистраций таких автомобилей.
В декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти втрое больше, чем годом ранее.
Почти 44% новых электромобилей, приобретенных украинцами с января по ноябрь, были белого цвета.