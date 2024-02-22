Китайская компания MAXUS официально представила свои электромобили на украинском рынке

Китайский автогигант SAIC Motor расширяет свое присутствие на рынке Украины и представил новые модели электромобилей под брендом SAIC MAXUS. Широкий ассортимент автомобилей от компании включает кроссоверы, пикапы, MPV и коммерческие автомобили малого и среднего размера.

Об этом сообщили в "Укравтопроме".

Первый дилерский центр уже открылся в Киеве (с. Бортничи, ул. Заболотного, 1А), а к концу 2024 года планируется расширение сети дилеров в таких городах как Харьков, Львов, Луцк, Житомир и Днепр.

Открытие официального дилера означает, что покупатели автомобилей MAXUS получат доступ к официальной гарантии и услуге полного цикла обслуживания.

Цены и гарантия

Согласно сайту официального дилера, сейчас в Украине есть две модели электрокаров. Это кроссовер EUNIQ 6 SUV и первый в Европе электрический пикап MAXUS T90 EV.

Цена 6-местного EUNIQ составляет 1 578 834 грн (37,5 тыс евро), а 5-местного 1 428 411 грн (почти 34 тыс евро).

В комплектацию авто EUNIQ входит камера заднего вида 360°, панорамный люк, адаптивный круиз-контроль, электрическая крышка багажника, беспроводное мобильное зарядное устройство, регулируемые водительские сидения и пассажира, цветное освещение салона Ambient Light, сенсорный экран 12.3 с Apple Carplay, сложные с подогревом, кожаная обивка.

За пикап придется отдать 2449841 грн (58,2 тыс евро).

Гарантия на авто действует 5 лет, а на аккумулятор – 8 лет. Запас хода электромобилей MAXUS составляет от 300 до 595 км на одном заряде в зависимости от модели. Кстати, за кабель для зарядки авто нужно будет отдельно доплатить 12 тыс. грн.

Новые электромобили. Рейтинг Украины среди европейских стран

Согласно аналитическому отчету, подготовленному Институтом исследований авторынка, в течение 2024 года в Европе было зарегистрировано 1 015 381 новый легковой автомобиль, что на 11,5% превышает показатели прошлого года. Из этого количества электромобили составляли 11,9% рынка, с общим количеством 120 926 единиц, показав рост на 29,3%.

Лидером по вопросу популярности электромобилей, с долей 92,1% от общего количества регистраций новых легковушек в январе является Норвегия. За ней следует Исландия с показателем в 37,0%. Другие страны, где доля электромобилей превысила 20%, включают Данию (35,3%), Швецию (28,8%), Нидерланды (25,3%), Финляндию (24,1%), Люксембург (21,5%). и Бельгию (21,4%).

Украина также показала хорошие результаты с долей 19,7% новых регистраций электромобилей, заняв девятое место среди 32 европейских стран с 894 первыми регистрациями легковых электромобилей.

Инфографика Института исследований авторынка

Если рассматривать абсолютное количество проданных электромобилей (а не только новых), то Украина занимает восемнадцатое место среди европейских стран, что является достаточно высоким результатом и ставит Украину примерно в середину общего рейтинга.

Рынок электромобилей в Украине

Добавим, что в январе в Украину ввезли рекордное количество электромобилей в 2023 году – более 37 тысяч электрокаров. Это в 4 раза больше, чем в 2021 году. Самыми популярными марками электроавтомобилей были Volkswagen, Tesla и Nissan, а Львовщина – лидер по количеству регистраций таких автомобилей.

В декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти втрое больше, чем годом ранее.

Почти 44% новых электромобилей, приобретенных украинцами с января по ноябрь, были белого цвета.