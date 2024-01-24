В Украину ввезли рекордное количество электромобилей в 2023 году: какие марки выбирают украинцы

Более 37 тысяч электрокаров было импортировано в Украину в 2023 году. Это в 4 раза больше, чем в 2021 году. Самыми популярными марками электроавтомобилей Volkswagen, Tesla и Nissan, а Львовщина является лидером по количеству регистраций таких автомобилей.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Рекордное количество электрокаров ввезли в Украину в 2023 году

Рекордные 37953 электрокаров были ввезены в Украину за весь 2023 год. Это в 4 раза больше, чем в 2021 году, когда было импортировано 8996 электроавто.

"В общей сложности на электромобили приходится 10% от общего количества импортируемых авто в Украину в 2023 году. Для сравнения, в 2021 году доля электрокаров составляла всего 1,2%", - отметили в "Опендатабот".

Больше всего электромобилей зарегистрировано на Львовщине

По данным аналитиков, больше импортированных электромобилей было зарегистрировано на Львовщине - 5 133 авто.

На втором месте Киев - 4 913 электромобилей, а на третьем - Одесская область, там зарегистрировано 3 412 электрокаров.

Самые популярные марки электромобилей в Украине

Как сообщают в "Опендатаботе", самыми популярными марками электромобилей в Украине в 2023 году стали Volkswagen, Tesla, Nissan, Renault и Honda.

"Самой востребованной моделью электромобиля уже 4 года подряд остается Nissan Leaf. Более 5 тысяч таких авто ввезли в Украину в прошлом году. На втором месте по востребованности Volkswagen ID.4 - 3 770 авто. Замыкает троицу лидеров Tesla Model 3 - 3 291 электрокары". аналитики

Они добавляют, что старейшим электромобилем, ввезенным в Украину в 2023 году, стал Citroen Saxo в 2000 году.

Напомним, около 400 тысяч транспортных средств было ввезено в Украину за 2023 год по данным МВД. Это самые низкие показатели за последние три года. Киев, Львовская и Одесская области стали лидерами среди регионов по количеству ввозимых транспортных средств.

Рынок электромобилей в Украине.

В декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти втрое больше, чем годом ранее.

Почти 44% новых электромобилей, приобретенных украинцами с января по ноябрь, были белого цвета.