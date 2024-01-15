Импорт авто в Украину сократился вдвое: самые популярные марки

Около 400 тысяч транспортных средств было ввезено в Украину за 2023 год по данным МВД. Это самые низкие показатели за последние три года. Киев, Львовская и Одесская области стали лидерами среди регионов по количеству ввозимых транспортных средств.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Сколько авто завезли в Украину

Отмечается, что 377 063 транспортных средств импортировали в Украину за 2023 год.

"Это почти в половину меньше, чем в 2021 году: тогда в страну ввезли 735 956 транспортных средств. В целом это самый низкий показатель за последние три года", - отмечают в "Опендатаботе".

По данным аналитиков, чаще всего в страну ввозят легковые автомобили — 73.7%. Далее следуют мотоциклы (10.1%) и грузовики (9.7%).

Какой средний возраст ввезенных авто

Как подчеркивают в "Опендатаботе", средний возраст ввозимого авто в 2023 году составляет 10 лет.

"Ввезенные машины помолодели на 2 года по сравнению до 2022 года. Более 50% автомобилей, импортированных в 2023 году, имеют 10 и более лет. Самым старым легковым авто, ввезенным в прошлом году, стала Toyota Supra 1990 года", - подчеркивают аналитики.

Как отмечают аналитики, бензиновые авто остаются самыми популярными – их доля в импорте составляет 43%. Дизельными были 33% ввезенных в прошлом году авто.

ТОП-3 региона по количеству ввозимых транспортных средств

Как подчеркнули в "Опендатабот", больше всего ввезенных авто зарегистрировали в Киеве - 11.5%. В топ-3 попали Львовщина (10%) и Одесщина (7.6%).

Самой популярной маркой стал Volkswagen

"Самой популярной маркой авто среди всех ввезенных автомобилей в 2023 году стал Volkswagen - 13.1%. На втором месте - Renault (9.2%), а пятерку лидеров завершают Skoda, Nissan и Audi", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что среди моделей самый популярный – Volkswagen Golf (3.2%), за ним Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Renault Megane Scenic.

Заметим, по данным "Укравтопром", за 12 месяцев 2023 украинцы приобрели 214,4 тыс. подержанных авто. Более ¾ от всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк, были подержаны авто, ввезенные из-за границы.

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