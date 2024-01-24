В Україну ввезли рекордну кількість електромобілів у 2023 році: які марки обирають українці

Понад 37 тисяч електрокарів було імпортовано в Україну у 2023 році. Це у 4 рази більше, ніж у 2021 році. Найпопулярнішими марками електроавтомобілів є Volkswagen, Tesla та Nissan, а Львівщина є лідером за кількістю реєстрацій таких автомобілів.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Рекордну кількість електрокарів ввезли в Україну у 2023 році

Рекордні 37 953 електрокарів було ввезено в Україну за весь 2023 рік. Це у 4 рази більше, ніж у 2021 році, коли було імпортовано 8 996 електроавто.

"Загалом на електромобілі припадає 10% від загальної кількості імпортованих авто в Україну у 2023 році. Для порівняння, у 2021 році частка електрокарів складала лише 1,2%", - зазначили в "Опендатабот".

Найбільше електромобілів зареєстровано на Львівщині

За даними аналітиків, найбільше імпортованих електромобілів було зареєстровано на Львівщині — 5 133 авто.

На другому місці Київ — 4 913 електромобілів, а на третьому — Одеська область, там зареєстровано 3 412 електрокари.

Найпопулярніші марки електромобілів в Україні

Як повідомляють в "Опендатабот", найпопулярнішими марками електромобілів в Україні у 2023 році стали Volkswagen, Tesla, Nissan, Renault та Honda.

"Найзатребуванішою моделлю електромобіля вже 4 роки поспіль залишається Nissan Leaf. Понад 5 тисяч таких авто ввезли в Україну торік. На другому місці по затребуваності Volkswagen ID.4 — 3 770 авто. Замикає трійцю лідерів Tesla Model 3 — 3 291 електрокари", - підкреслюють аналітики.

Вони додають, що найстаршим електромобілем, ввезеним в Україну у 2023 році, став Citroen Saxo 2000 року.

Нагадаємо, майже 400 тисяч транспортних засобів було ввезено в Україну за 2023 рік за даними МВС. Це найнижчі показники за останні 3 роки. Київ, Львівська та Одеська області стали лідерами серед регіонів за кількістю ввезених транспортних засобів.

Ринок електромобілів в Україні

У грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже утричі більше, ніж роком раніше.

Майже 44% нових електромобілів, що з січня по листопад придбали українці, були білого кольору.