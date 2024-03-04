Автомобільні бестселери лютого: топ-10 найпопулярніших марок в Україні

У лютому десятка лідерів продажу на ринку нових легкових автомобілів в Україні сформувала майже 40% загального ринку.

Про це повідомляє Укравтопром.

Бестселери лютого

На першому місці у рейтингу найпопулярніших нових автомобілів України залишається компактний кросовер RENAULT Duster, який утримав лідерство і цього року.

Десятка найпопулярніших авто за версією Укравтопрому, виглядає так:

RENAULT Duster - 603 одиниці; TOYOTA RAV-4 - 298 одиниць; VOLKSWAGEN ID.4 - 257 одиниць; PEUGEOT 301 - 196 одиниць; SKODA Scala - 156 одиниць; MAZDA CX5 - 145 одиниць; KIA Sportage - 132 одиниці; TOYOTA Hilux - 112 одиниць; BYD Song Plus - 110 одиниць; TOYOTA Camry - 108 одиниць.

Додамо, що згідно з інформацією від Інституту досліджень авторинку, у лютому поточного року обсяг продажів нових легкових автомобілів в Україні досяг позначки в 5,9 тисяч одиниць, що перевищує показники січня на 25,1% та демонструє значне зростання (більше на 62,3%) порівняно з лютим минулого року.

Ринок нових авто, який раніше демонстрував тенденцію до зниження, вразив стрімким збільшенням продажів.

Інфографіка: Інститут досліджень авторинку/скріншот

Згідно з повідомленням, покупцями нових авто переважно були фізичні особи, які купили 3783 авто (64,1%), компанії придбали лише 2132 автомобілі (35,4%).

Найбільше нових автомобілів протягом минулого місяця було зареєстровано у Києві (2353 шт., 39,8%) та Київській області (643 шт., 10,9%) — що становить понад половину від усього обсягу ринку нових легковиків. Також у лідерах Дніпропетровська (430 шт., 7,3%), Львівська (339 шт., 5,7%) та Одеська (337 шт., 5,7%) області.

Скільки українці витратили на нові авто у 2023 році

За підсумками 2023 року в Україні було реалізовано майже 61 тис. нових легковиків на суму – понад 105,5 мільярдів гривень.

Юридичні особи витратили на придбання нових авто – понад 34,3 млрд грн, а приватні особи – близько 71,2 млрд грн.

Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки TOYOTA – 16,4 млрд грн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com