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Автомобільні бестселери лютого: топ-10 найпопулярніших марок в Україні
У лютому десятка лідерів продажу на ринку нових легкових автомобілів в Україні сформувала майже 40% загального ринку.
Про це повідомляє Укравтопром.
Бестселери лютого
На першому місці у рейтингу найпопулярніших нових автомобілів України залишається компактний кросовер RENAULT Duster, який утримав лідерство і цього року.
Десятка найпопулярніших авто за версією Укравтопрому, виглядає так:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- RENAULT Duster - 603 одиниці;
- TOYOTA RAV-4 - 298 одиниць;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 257 одиниць;
- PEUGEOT 301 - 196 одиниць;
- SKODA Scala - 156 одиниць;
- MAZDA CX5 - 145 одиниць;
- KIA Sportage - 132 одиниці;
- TOYOTA Hilux - 112 одиниць;
- BYD Song Plus - 110 одиниць;
- TOYOTA Camry - 108 одиниць.
Додамо, що згідно з інформацією від Інституту досліджень авторинку, у лютому поточного року обсяг продажів нових легкових автомобілів в Україні досяг позначки в 5,9 тисяч одиниць, що перевищує показники січня на 25,1% та демонструє значне зростання (більше на 62,3%) порівняно з лютим минулого року.
Ринок нових авто, який раніше демонстрував тенденцію до зниження, вразив стрімким збільшенням продажів.
Згідно з повідомленням, покупцями нових авто переважно були фізичні особи, які купили 3783 авто (64,1%), компанії придбали лише 2132 автомобілі (35,4%).
Найбільше нових автомобілів протягом минулого місяця було зареєстровано у Києві (2353 шт., 39,8%) та Київській області (643 шт., 10,9%) — що становить понад половину від усього обсягу ринку нових легковиків. Також у лідерах Дніпропетровська (430 шт., 7,3%), Львівська (339 шт., 5,7%) та Одеська (337 шт., 5,7%) області.
Скільки українці витратили на нові авто у 2023 році
За підсумками 2023 року в Україні було реалізовано майже 61 тис. нових легковиків на суму – понад 105,5 мільярдів гривень.
Юридичні особи витратили на придбання нових авто – понад 34,3 млрд грн, а приватні особи – близько 71,2 млрд грн.
Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки TOYOTA – 16,4 млрд грн.
Джерело фото: ua.depositphotos.com