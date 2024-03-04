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Автомобильные бестселлеры февраля: топ-10 самых популярных марок в Украине
В феврале десятка лидеров продаж на рынке новых легковых автомобилей в Украине сформировала почти 40% общего рынка.
Об этом сообщает Укравтопром.
Бестселлеры февраля
На первом месте в рейтинге самых популярных новых автомобилей Украины остается компактный кроссовер RENAULT Duster, удержавший лидерство и в этом году.
Десятка самых популярных авто по версии Укравтопрома выглядит так:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- RENAULT Duster – 603 единицы;
- TOYOTA RAV-4 – 298 единиц;
- VOLKSWAGEN ID.4 – 257 единиц;
- PEUGEOT 301 – 196 единиц;
- SKODA Scala – 156 единиц;
- MAZDA CX5 – 145 единиц;
- KIA Sportage – 132 единицы;
- TOYOTA Hilux – 112 единиц;
- BYD Song Plus – 110 единиц;
- TOYOTA Camry – 108 единиц.
Добавим, что согласно информации от Института исследований авторынка, в феврале текущего года объем продаж новых легковых автомобилей в Украине достиг отметки в 5,9 тысячи единиц, что превышает показатели января на 25,1% и демонстрирует значительный рост (больше на 62,3 %) по сравнению с февралем прошлого года.
Рынок новых авто, ранее демонстрировавший тенденцию к снижению, поразил стремительным увеличением продаж.
Согласно сообщению, покупателями новых авто преимущественно были физические лица, купившие 3783 авто (64,1%), компании приобрели только 2132 автомобиля (35,4%).
Больше всего новых автомобилей в течение прошлого месяца было зарегистрировано в Киеве (2353 шт., 39,8%) и Киевской области (643 шт., 10,9%) — что составляет более половины всего объема рынка новых легковых автомобилей. Также в лидерах Днепропетровская (430 шт., 7,3%), Львовская (339 шт., 5,7%) и Одесская (337 шт., 5,7%) области.
Сколько украинцев потратили на новые автомобили в 2023 году
По итогам 2023 года в Украине было реализовано почти 61 тыс. новых легковушек на сумму – более 105,5 миллиарда гривен.
Юридические лица потратили на приобретение новых авто – более 34,3 млрд. грн., а частные лица – около 71,2 млрд. грн.
Больше денег из этой суммы было потрачено на приобретение авто марки TOYOTA - 16,4 млрд грн.
Источник фото: ua.depositphotos.com